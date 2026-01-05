غارة إسرائيلية على عين التينة وتصعيد عسكري في جنوب لبنان

18 حجم الخط

إسرائيل ولبنان، أفادت مصادر ميدانية بتعرض بلدة عين التينة في منطقة البقاع الشرقي اللبناني لغارة جوية إسرائيلية، في تطور أمني لافت يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية خارج الشريط الحدودي التقليدي، ما يثير مخاوف من مرحلة تصعيد أوسع في الداخل اللبناني.

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يبدأ تنفيذ هجمات متزامنة في جنوب لبنان

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالفعل تنفيذ سلسلة هجمات في جنوب لبنان، ضمن ما وصفته بعمليات استباقية تستهدف مواقع وبنى تحتية مرتبطة بـ حزب الله، في إطار الرد على ما تعتبره تهديدات متزايدة على الجبهة الشمالية.

مخاوف لبنانية من توسيع رقعة المواجهة وتداعياتها على المدنيين

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل لبنان من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، خاصة مع تكرار الغارات واتساع نطاقها الجغرافي، ما ينذر بتداعيات خطيرة على الوضع الأمني والإنساني، لا سيما في المناطق السكنية القريبة من مواقع الاستهداف.

ووجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنذارا بالإخلاء إلى سكان قريتي أنان والمنارة في جنوب لبنان، بزعم استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة “حماس” الفلسطينية وحزب الله اللبناني في المنطقتين.

وقال المتحدث باسم جيش الحرب الإسرائيلي، إن قواته تعتزم مهاجمة بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس خلال الفترة القريبة، داعيًا السكان المتواجدين في المباني المحددة على الخرائط المرفقة التى نشرها، وكذلك المباني المجاورة لها، إلى إخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.