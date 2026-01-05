جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة مناطق في لبنان

18 حجم الخط

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارات على بلدتي عين التينة في البقاع شرقي لبنان، والمنارة فى البقاع الغربي، وشلمت الغارات بلدة أنان جنوب لبنان.

نتنياهو يوجه رسالة سياسية حاسمة لطهران بشأن الخطوط الحمراء النووية

إيران، فى سياق أخر متعلق بما تسمى حرب الجيهات السبعة، قال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك توافقًا واضحًا بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم السماح لـ طهران بتخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أن هذا الموقف جرى التأكيد عليه بشكل صريح خلال الاتصالات واللقاءات بين الجانبين.



وأوضح نتنياهو أن هذا التفاهم يبعث برسالة مباشرة إلى القيادة الإيرانية مفادها أن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة وإسرائيل، لن يقبل بأي خطوات من شأنها تمكين طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية، مشددًا على أن تخصيب اليورانيوم يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

نتنياهو يشيد يالشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل وأمريكا

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن التنسيق مع واشنطن لا يقتصر على الملف النووي فحسب، بل يشمل أيضًا مواجهة ما وصفه بالتهديدات الإقليمية المرتبطة بالسياسات الإيرانية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على أمن المنطقة.

نتنياهو ومزاعم تداعيات أي تصعيد نووي إيراني



واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن أي تحرك إيراني باتجاه تخصيب اليورانيوم سيقابل بإجراءات حازمة، محذرًا من أن التصعيد في هذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي، ومشددًا على أن منع إيران من التخصيب يظل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.

في وقت سابق، وجهت إيران رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على خلفية التصريحات التدخلية والتهديدات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم"، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالته المؤرخة يوم الجمعة بالتوقيت المحلي والموجَّهة إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن "أي تشجيع أو دعم أو تسهيل للأنشطة الهدّامة أو العنيفة داخل دولة أخرى يُعدّ، بموجب القانون الدولي، عملا غير مشروع دوليا، ويُرتب بصورة مباشرة المسؤولية الدولية على عاتق الدولة المتدخلة".

