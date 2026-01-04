تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة أسفل عقار بإمبابة

الأحد 04 يناير 2026
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة أسفل عقار في إمبابة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

وكشفت التحقيقات أن الطالبة فقدت حياتها إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار في إمبابة، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك. 

مصرع طالبة إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار في إمبابة

البداية كانت بورود بلاغ للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، يفيد سقوط فتاة من عقار بدائرة القسم

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية طالبة، تبلغ من العمر ما يقرب من 20 سنة، اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث، مما أدى لمصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

 

