ترحيب برلماني بتعديل قانون الضريبة على العقارات ومطالب بتسهيل الإجراءات

طالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحكومة بكشف أوجه صرف حصيلة الضرائب العقارية.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

تساؤل بشأن مصير أموال الضريبة على العقارات

وأكد النائب أن استخدام حصيلة الأموال من الضرائب في المنطقة التي التزمت بالدفع، يرفع من قيمة العقارات.

واقترح أن تكون هناك نسبة تقريبية للزيادة في قيمة الضرائب بدلًا من إعادة التقييم كل عام، مشيرًا إلى أن ذلك سيقلل من الطعون، وكذلك يدفع لمزيد من الاستثمارات.

من جانبه أعلن النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

أهمية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات

وأعلن أيضًا النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديل قانون الضريبة على العقارات، مشيرًا إلى أهمية رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن تسهيلات جديدة على المواطنين، ولا يتضمن تحميل أي أعباء إضافية.

ودعا النائب إلى أهمية إعلان الحكومة اتخاذ قرار بوقف أي زيادة في الضرائب لمدة 5 سنوات.

من جانبها أكدت النائبة أماني فاخر، أن الثروة العقارية في مصر تقدر بعشرة مليارات دولار، وهو ما يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

مساهمة العقارات في الضرائب

وأشارت إلى أن المتحصلات من الضريبة لا يتجاوز 4 ملايين جنيه، وهذه مفارقة، لا تتناسب مع حجم الثروة العقارية.

وأكدت أن نسبة الضرائب العقارية لا تتعدى 1% من الضرائب، موضحة أن المشكلة في التقييم والحصر، ما يستدعي وجود معايير أساسية لهذه اللجان، وإدارتها بعدالة وكفاءة.

