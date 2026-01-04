الأحد 04 يناير 2026
سياسة

لم يتقدم أحد، ثانى أيام تلقى الترشيحات على رئاسة حزب الوفد

لجنة إنتخابات الوفد
أغلقت  اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الثانى على التوالى في تمام الساعة الخامسة مساء بالمقر الرئيسي بالدقي لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب، المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل، ولم يتقدم مرشحون فى اليوم الثانى حتى إغلاق أعمال اللجنة فى الموعد المقرر.

 

انتخابات حزب الوفد 

 

وبدأ استقبال طلبات الراغبين في الترشح  من  أمس السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير.

وكانت اللجنة  استقبلت  السبت ٣ يناير مرشحين اثنين على مدار اليوم، هما الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدى الأسبق المستشار عيد هيكل.

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة  رئيس الوفد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.
وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.
كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

