محافظ الإسكندرية: انطلاقة جديدة بملفات البنية التحتية والمشروعات الخدمية خلال 2026

ترأس الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، المنعقدة في ختام عام ٢٠٢٥؛ لمتابعة حصاد أداء الأجهزة التنفيذية من أحياء ومديريات وشركات مرافق وإدارات خدمية، ومناقشة أبرز الملفات والقضايا التي تهم الشارع السكندري.

استهل المحافظ الجلسة بتقديم أسمى آيات التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري وأبناء الإسكندرية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد؛ داعيًا الله أن يجعله عام خير ونماء على مصرنا الغالية. كما وجه الشكر والتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ما بذلوه من جهود ملموسة طوال عام ٢٠٢٥، وحثهم على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد خلال عام ٢٠٢٦ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أحمد خالد "حصاد عام ٢٠٢٥"، مشيدًا بنجاح الأجهزة التنفيذية في التعامل مع التحديات الكبيرة التي شهدتها المدينة في العديد من الملفات التنموية التي تهم المواطن، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الوحيد لتجاوز كافة الصعاب.

وتطرق المحافظ إلى التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية بشكل عام، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية، كجزء أصيل من الدولة، تعمل وفق رؤية شاملة لمواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير، مشددًا على أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مسؤول، وأن مكتبه وكافة قنوات التواصل مفتوحة دائمًا لسماع شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وحسم.

وفي ختام الجلسة، شدد الفريق أحمد خالد على ضرورة استمرار حالة الاستنفار بالأحياء وشركات المرافق لضمان الانضباط التام بالشارع السكندري، مؤكدًا أن عام ٢٠٢٦ سيشهد انطلاقة جديدة في ملفات البنية التحتية والمشروعات الخدمية التي تخدم المواطن في المقام الأول.

جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، وكافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

