محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات النواب بالمنتزة

18 حجم الخط

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، سير العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة وذلك من داخل مدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية التصويت في يومها الثاني.

وقد انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم ومن المقرر لها أن تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وفي هذا السياق، وجّه الفريق أحمد خالد رؤساء أحياء منتزة أول وثانٍ بالعمل على رفع كفاءة المقار الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان، وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية والخارجية، وإزالة أي إشغالات تعيق حركة المواطنين خلال عملية التصويت.



وخلال تفقدة للجنة؛ أكد المحافظ ضرورة رفع كفاءة الإنارة بالمدرسة كما استفسر من المستشارين عن توفر كافة الوسائل لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، موضحًا أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للناخبين، بما يضمن الإدلاء بالأصوات بسهولة ويسر.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل الوطن.

ومن الجدير بالذكر؛ أن دائرة المنتزة تضم لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، ووليد مرسي رئيس حي منتزه أول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.