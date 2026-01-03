محافظ الإسكندرية: مشروع المجمع الصناعي بالدخيلة يوفر 40 ألف فرصة عمل للشباب

18 حجم الخط

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مصانع شركة الأهرام لصناعة الألومنيوم، مؤكدًا التزام المحافظة الكامل بدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح آفاق جديدة وفرص واعدة للشباب.

يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب

جاء ذلك بحضور؛ مصطفى أحمد العشماوي الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس أحمد طارق عضو مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من رجال الصناعة والمستثمرين ورئيسة حي العجمي.

وخلال الجولة؛ اطلع محافظ الإسكندرية على مخططات مشروع المجمع الصناعي بالدخيلة طريق أم زغيو، الذي يتيح نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز التنمية الصناعية المتكاملة ويدعم الاقتصاد المحلي.

كما تفقد محافظ الإسكندرية أعمال تحديث خطوط إنتاج أواني الألومنيوم ورفع الطاقة الإنتاجية، ضمن خطط الشركة للتوسع خلال عام 2026، واستمع إلى رؤية الشركة للاستثمارات المستقبلية والتوسعات المزمع تنفيذها في السنوات القادمة.

وفي سياق متصل؛ ناقش محافظ الإسكندرية مشكلات طريق أم زغيو القديم، موجّهًا مدير مديرية الطرق بإعداد مقايسة فنية ودراسة حلول لتطوير شبكة الصرف الصحي وإعادة رصف الطريق، مع الاستفادة من النزلات الثلاثة لمحور طريق أم زغيو الجديد، مشددًا على أهمية التعاون بين المحافظة والمصانع لإنجاح المشروع وتعزيز البيئة الاستثمارية.

وفي ختام الجولة؛ وجه محافظ الإسكندرية رئيسة حي العجمي بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لدعم المشروع، مشيدًا بما تحقق على أرض الواقع من تطوير خطوط الإنتاج، ومؤكدًا على ضرورة الإسراع في الإنجاز لزيادة الطاقة الإنتاجية وعدد العاملين، وتعظيم مساهمة المشروع في الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.

