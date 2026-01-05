لقاء حواري موسع لتطوير إدارة الأزمات بقطاعي الشباب والرياضة في الدقهلية

18 حجم الخط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية (إدارة الأزمات والحد من المخاطر)، اليوم الإثنين، فعاليات اللقاء الحواري السابع بالموسم الثالث من سلسلة اللقاءات الحوارية والندوات التوعوية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الوزارة بقطاعي الشباب والرياضة، تحت شعار «من أجل الوعي نلتقي»، وذلك على مدار يومين بنادي جزيرة الورد الرياضي بمدينة المنصورة.

٩

«من أجل الوعي نلتقي»… لقاء حواري موسع لتطوير إدارة الأزمات بقطاعي الشباب والرياضة بالدقهلية

وحضر اللقاء الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة بجامعة المنصورة، ومحسن محمد علي مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الشباب والرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وحسام مصطفى مدير إدارة الأزمات والحد من المخاطر، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الداخلية والفرعية، ومعاوني وكيل الوزارة للشباب والرياضة، والأخصائيين بإدارة الأزمات، ومديري مراكز التنمية الشبابية والرياضية، ومديري مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بإجمالي يقرب من 150مستفيدا، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وبدأت فعاليات اللقاء بعزف السلام الوطني، أعقبه كلمة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والتي رحب خلالها بالحضور، معربا عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ هذه اللقاءات التوعوية، ومؤكدا أن سلسلة اللقاءات الحوارية تعد إحدى الركائز الأساسية في نشر ثقافة الوعي المجتمعي وتعزيز مفاهيم إدارة الأزمات داخل المؤسسات الشبابية والرياضية.

تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم العلمية

كما شدد على أهمية بناء وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم العلمية والعملية، بما يمكنهم من التعامل الاحترافي والسريع مع الأزمات والمخاطر المحتملة، والحد من آثارها السلبية، بما يضمن سلامة الأفراد والمنشآت، ويحافظ على استدامة الأنشطة والخدمات المقدمة داخل الهيئات الشبابية والرياضية، في إطار رؤية الدولة نحو تعزيز منظومة الأمن والسلامة وإدارة المخاطر..

تعزيز الوعي المؤسسي، وبناء قدرات العاملين

كما ألقى محسن محمد مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الشباب والرياضة، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لحسن تنظيم اللقاء ومستوى الإعداد الجيد لفعالياته، وأشار إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز الوعي المؤسسي، وبناء قدرات العاملين بقطاعي الشباب والرياضة، وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية، بما يؤهلهم للتعامل بكفاءة مع مختلف السيناريوهات الطارئة، ويعزز من جاهزيتها لمواجهة الأزمات وحماية الأرواح والمنشآت..

المفاهيم الحديثة لإدارة الأزمات

وتضمن البرنامج عددا من الجلسات المتخصصة التي هدفت إلى رفع كفاءة المشاركين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأزمات، من أبرزها جلسة بعنوان «إدارة الأزمات في المنشآت الرياضية»، أدارها الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة بجامعة المنصورة، حيث تناول خلالها المفاهيم الحديثة لإدارة الأزمات، وآليات الاستعداد المبكر، ووضع خطط الطوارئ داخل المنشآت الرياضية، وأهمية دور العنصر البشري في الحد من المخاطر وضمان سلامة المترددين.

كما شمل البرنامج ورشة عمل تطبيقية حول وسائل الحماية المدنية ومكافحة الحرائق وتطبيق الكود المصري للحماية المدنية، قدمها المقدم محمد نور قائد مركز التدريب بالحماية المدنية بالدقهلية، والتي استعرض خلالها أساليب الوقاية من الحرائق، والتعامل السليم مع حالات الطوارئ، وإجراءات الإخلاء الآمن، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنية وحماية الأرواح والمنشآت داخل الهيئات الشبابية والرياضية..

وجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة سبق أن نفذت الموسمين الأول والثاني من سلسلة اللقاءات الحوارية وندوات التوعية بالمخاطر والتحديات خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ويجري حاليا استكمال باقي فعاليات الموسم الثالث بعدد من المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.