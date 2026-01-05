مدين يشيد بحفل أنغام في الرياض ويشارك صناع الموسيقى في ليلة الحب صوت مصر

18 حجم الخط

أشاد الملحن والمطرب مدين، بالحفل الغنائي الكبير الذي أحيته الفنانة أنغام في الرياض، واصفًا إياه بأنه تجربة فنية متكاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقال مدين: إن الحفل كان في منتهى الجمال، ليس فقط على مستوى الأغاني والأداء، بل أيضًا من حيث الديكورات وهندسة الصوت.

وشدد مدين، على أن كل تفاصيل الحفل كانت مدروسة بعناية، وعبّر عن إعجابه بالاحترافية العالية التي ظهر بها الحفل.

ويأتي هذا الظهور لمدين في وقت يتصدر فيه المشهد كأحد أبرز الملحنين، حيث لاقت أعماله الأخيرة نجاحًا كبيرًا، ويستعد لموسم فني جديد بالتعاون مع كبار نجوم الوطن العربي.

من جانب آخر أطلقت الفنانة هيفاء وهبي أحدث أغنياتها بعنوان «أزمة نفسية»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك في تعاون فني جديد يجمعها بالملحن مدين، ضمن عمل غنائي يحمل طابعًا مميزًا.



وأعلن مدين، طرح الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البوستر الدعائي للعمل، وعلّق عليه قائلًا: «اسمعوا الأغنية الجديدة أزمة نفسية مع حبيبة قلبي الجميلة هيفاء وهبي، يارب تعجبكم»، لتلقى الأغنية تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور منذ الساعات الأولى لإطلاقها.

أغنية أزمة نفسية

جدير بالذكر أن أغنية "أزمة نفسية" من كلمات نادر عبد الله، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج تميم، وتُعد الأغنية إضافة جديدة لمسيرة هيفاء وهبي الغنائية الناجحة، كما تسلط الضوء على البصمة اللحنية المميزة لمدين، التي تجمع بين العمق العاطفي والبساطة الموسيقية، بما يتماشى مع ذائقة الجمهور العربي في الوقت الحالي.

