محافظ الدقهلية يفتتح دورة تدريبية عن إدارة الأزمات وحروب الجيل الرابع (صور)

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات أولى الدورات التدريبية المتخصصة بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث، الوعي القومي، وحروب الجيل الرابع".

محافظة الدقهلية يفتتح دورة تدريبية متخصصة حول إدارة الأزمات وحروب الجيل الرابع بمشاركة 99 متدربًا

تم الافتتاح بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وذلك بالتعاون بين مركز تدريب محافظة الدقهلية، ومركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة، وبالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

إعداد الكوادر البشرية المدربة على إدارة الأزمات

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال افتتاحه فعاليات الدورة، أهمية مواكبة التحديات المتغيرة التي تواجه مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن "إعداد الكوادر البشرية المدربة على إدارة الأزمات، والتصدي لحروب الجيل الرابع، أصبح ضرورة ملحة لضمان أمن واستقرار الوطن".

التدريب أحد محاور تطوير الأداء الحكومي

وأضاف المحافظ أن التدريب المستمر للعاملين بالجهاز الإداري هو أحد محاور تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مركز تدريب وزارة التنمية المحلية في تنظيم هذه البرامج النوعية.

التنمية المحلية هي خط الدفاع الأول لأداء مصالح وتلبية احتياجاتهم

وأوضح محافظ الدقهلية أن التنمية المحلية هي خط الدفاع الأول لأداء مصالح وتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، والعمل الميداني المستمر والاستجابة السريعة لشكواهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي يبذل كل الجهود لتوفير مختلف الخدمات في جميع القطاعات الخدمية والإدارية.

كيفية التعامل مع الكوارث والأزمات وتعزيز الوعي الاستراتيجي؟

وشارك العميد محمد جمال الدين، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والسيد كامل السيد، مدير إدارة الموارد البشرية بمركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، في إلقاء محاضرات حول موضوع الدورة وأهدافها والدروس المستفادة وكيفية التعامل مع الكوارث والأزمات، وتعزيز الوعي الاستراتيجي وبناء قدرات الكوادر المحلية في مواجهة التحديات المعاصرة.

الدورة تستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 99 من العاملين بديوان عام المحافظة

ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين ابو المعاطي أن الدورة تستمر على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 31 يوليو الجاري، بمشاركة 99 من العاملين بديوان عام المحافظة، والمراكز، والمدن، والأحياء، ويُشرف على تقديم الدورة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مركز سقارة، في إطار خطة شاملة لتأهيل العاملين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الأزمات والطوارئ بوعي وفهم عميق للتحديات الوطنية.

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