وكيل وزارة شباب الدقهلية تشهد انعقاد عمومية نادي جزيرة الورد بالمنصورة

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الجمعة، 20 سبتمبر 2024، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية، وتسجيل الأعضاء بنادى جزيرة الورد الرياضي، واطمانت على سير الجمعية العمومية العادية.

وكيل وزارة شباب الدقهلية تشهد فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أثناء حضورها فعاليات الجمعية العمومية العادية، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، وعبد الحميد عثمان مدير عام إدارة الشئون الإدارية، ومني حسن مدير الشئون القانونية، وشكري المغازي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد فاضل مدير إدارة الامن، وإبراهيم الجمل المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد الرياضي، وكان فى استقبالهم النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة.

بدأت عملية التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءا، فى وجود المشرفين بإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، داخل لجان التسجيل.

تعقد الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة، تحت إشراف قضائي كامل بإشراف السيد المستشار محمد هلال أبو النجا الشهاوي - رئيسا، والسيد المستشار إبراهيم الدسوقي محمد حسن - عضوا، والسيد المستشار أسامة طه محمد دنيور.

42.500) الف عضوًا أعضاء عمومية نادي جزيرة الورد

يذكر أن إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية العمومية العادية (42.500) الف عضوًا، ومن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي (30.900) ألف عضوًا، موزعين على 25 لجنة فرعية، بالجمعية العمومية بنادى جزيرة الورد الرياضي بمدينة المنصورة.

مناقشة جدول الأعمال المعلن بنادى جزيرة الورد للألعاب الرياضية، طبقا لقانون الرياضة

وأعلن نادي جزيرة الورد الرياضي، أنه يتم مناقشة جدول الأعمال المعلن بنادى جزيرة الورد للألعاب الرياضية، طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسى للنادى المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لسنة 2017.

قسم أول المنصورة يشرف علي المتواجدين داخل النادي للحفاظ على الأمن

تجري عملية إنعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة، بإشراف قسم أول المنصورة، المتواجدين داخل النادي للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية، ورجال هيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية، لتقديم خدمات العلاجية للحالات الطارئة بالجمعية العمومية العادية بنادي جزيرة الورد الرياضي.

إنعقاد الجمعية العمومية بنادي جزيرة الورد الرياضي، برعاية وزارة الشباب والرياضة

يأتي انعقاد الجمعية العمومية بنادي جزيرة الورد الرياضي، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية. واشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير إدارة الهيئات الرياضية.

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