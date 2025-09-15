قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال كلمته اليوم الإثنين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة: نقف بثبات مع قطر في الدفاع عن أمنها وسيادتها.



الرئيس الصومالي: نقف بثبات مع قطر في الدفاع عن أمنها وسيادتها

وأضاف الرئيس الصومالي: ندعو مجلس الأمن للوفاء بالتزاماته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمته اليوم الاثنين خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة: إن الاعتداء على أي شقيق هو اعتداء علينا.

الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي في العدوان على الدوحة هو مفهوم الوساطة

وأضاف الرئيس اللبناني في كلمته: إن المستهدف الحقيقي في العدوان على الدوحة هو مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار، وأنا هنا لأقول إن الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة والتحدي المطلوب يجب أن يكون بالوضوح نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.