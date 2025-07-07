سفير الصومال يستعرض أهمية زيارة حسن شيخ محمود ولقاء السيسي

أكد السفير علي عبدي أواري سفير الصومال لدى مصر أهمية الزيارة التي يجريها رئيس الصومال دكتور حسن شيخ محمود حاليا إلى مصر حيث يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى أنها تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصومال وزيادة وتيرة التنسيق بين الجانبين لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد سفير الصومال في بيان خاص بهذه المناسبة أن هذه الزيارة تأتي في توقيت شديد الأهمية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة وخاصة منطقة القرن الإفريقي، موضحا ان الزيارات الرئاسية تعكس عمق العلاقات المصرية الصومالية والتي تمتد عبر العصور وتمثل نموذجا يحتذى به في العلاقات الأخوية والاستراتيجية.

العلاقات بين مصر والصومال

وأعرب سفير الصومال عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في زيادة الدعم المصري للصومال في مختلف المجالات،موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمه من دعم كبير للصومال.



وتتسم العلاقات بين مصر والصومال، بالقوة والمتانة، على مر التاريخ، وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرًا فى السنوات الأخيرة مدعومة بإرادة سياسية قوية وسعى جاد لوضع خطط مستقبلية مشتركة فى العديد من المجالات.

كما تتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة والأمن المتبادل لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ خاصة التعليمية والصحية والثقافية والمجال العسكري أيضا.





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