"النهر والبحر" جديد كمال نصر الدين في معرض الكتاب 2026

النهر والبحر.. قراءة جديدة في شعر محمود أبو الوفا ومحمود حسن إسماعيل..جديد إصدارات الإذاعي الدكتور كمال نصر الدين، والمقرر طرحه في النسخة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع العام المقبل.

الكتاب يقدم قراءة نقدية لاثنين من شعراء العصر الحديث هما: محمود أبو الوفا ومحمود حسن إسماعيل. ويسعى الكاتب إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة الإبداعية الخاصة بالشاعرين الكبيرين.

من هذه الأسئلة: كيف يقوم البناء الإبداعي للقصيدة عندهما وما آليات هذا البناء، وكيف يتوزع بين الرصد الفوتوغرافي والامتزاج الحسي؟ وكيف يتعامل كل منهما مع مفردات اللغة وتراكيبها؟ كما يناقش الكتاب أهم المعطيات الدلالية في المعجم الشعري لكل منهما، وكيف تعامل كل منهما مع آليات التشكيل الإبداعي الخاصة كالتناص وتوظيف القصة والحوار وتراسل الحواس، ومظاهر التجديد التي تفرد بها كل منهما في المعجم الشعري والصورة والخيال والموسيقى، ومن يمثل في إبداعه منهما النهر ومن يمثل البحر، والمواضع التي يتفقان فيها، والمواضع التي يتفرد كل منهما عن الآخر فيها.

الدكتور كمال نصر الدين من أبرز مذيعي شبكة القرآن الكريم، حيث التحق بها منذ تسعينيات القرن الماضي، وقدم عددًا من البرامج المهمة مثل: مصر بلد الكنانة الذي قدم منه نحو ألف حلقة، وآيات وأحكام، وأركان الإسلام والإسلام والحياة وغيرها.

وتنطلق النسخة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في السادس والعشرين من 21 يناير المقبل حتى الثالث من فبراير.

