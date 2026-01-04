وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة “نون السحّار 2” بزهراء المعادي

18 حجم الخط

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مكتبة “نون السحار 2” بمنطقة زهراء المعادي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “مكسيم” الخيرية للتنمية والخدمات، والهيئة العامة للطرق والكباري، لتنضم إلى منظومة المنارات الثقافية والتنويرية بمحافظة القاهرة.

ويأتي هذا الافتتاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وتطوير المكتبات العامة بما يواكب احتياجات الجمهورية الجديدة

حضر الافتتاح السيد محمد كرار رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، ونجلاء السحّار مؤسسة “مكسيم” الخيرية للتنمية والخدمات.

ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بتخصيص جزء من المكتبة بوسائل الإتاحة لذوي الهمم، مع توفير الوسائل الداعمة لنظام برايل، وتزويد المكتبة بإصدارات الوزارة المكتوبة بهذه الطريقة، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي لبرايل الموافق الرابع من يناير من كل عام، تأكيدًا لالتزام الوزارة بضمان إتاحة المعرفة لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أن مكتبة “نون السحّار 2” تمثل إضافة نوعية مهمة للخريطة الثقافية المصرية، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المكتبات العامة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الدولة لبناء الإنسان وتعزيز الوعي القومي، وأضاف أن المكتبة ستسهم في تشجيع النشء والشباب على القراءة والاطلاع، بما يدعم جهود الدولة في إعداد جيلٍ واعٍ ومستنير قادر على مواجهة تحديات المستقبل بالعلم والمعرفة.

وأوضح وزير الثقافة أن الوزارة ماضية في تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان، مع تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان استدامة هذه المشروعات وأدائها لدورها التنويري على الوجه الأمثل، وبما يضمن وصول الخدمة الثقافية إلى مستحقيها في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية وإعلاء قيمة المعرفة باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية الشاملة.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الإقبال الكبير الذي تشهده مكتبة “نون السحّار” بمحور شينزو آبي بمدينة نصر أسهم في التوسع بإنشاء مكتبة جديدة بزهراء المعادي، بما يحقق رؤية الدولة في تعزيز البنية الثقافية والتعليمية، ودعم جهود تنمية المجتمع والارتقاء بالوعي العام.

وأضاف محافظ القاهرة أن المكتبة تقدم خدمات ثقافية وتعليمية متميزة تستهدف جميع الفئات العمرية، بما يعزز الثقافة العامة ويشجع على التعلم المستمر، ويجعلها مركزًا للابتكار الفكري والثقافي.

كما أكد أن هذه التجربة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، مشيدًا بالشراكة الفاعلة مع وزارة الثقافة في هذا الإطار.

وتفقّد وزير الثقافة ومحافظ القاهرة أروقة المكتبة التي صُممت لتكون نموذجًا عصريًا للمكتبات العامة، حيث اطلعا على قاعاتها وخدماتها المقدمة للجمهور، والمقامة على مساحة إجمالية تبلغ 620 مترًا مربعًا، وتضم ما يقرب من 11 ألف كتاب من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى قاعة مكتبة عامة وأربع قاعات متخصصة تشمل: صالون نون السحّار الثقافي، وقاعة تدريب، وقاعة أنشطة، ومعمل كمبيوتر لتقديم الدورات والبرامج التدريبية.

وقالت نجلاء السحّار مؤسسة “مكسيم” الخيرية للتنمية والخدمات إن إطلاق مكتبة “نون السحّار 2” يأتي إيمانًا بدور الثقافة كأحد أهم أدوات بناء الوعي وتعزيز فرص التعلم المستدام، مؤكدة أن المكتبة تستهدف إتاحة المعرفة لجميع الفئات، وخلق مساحة مفتوحة للحوار والإبداع، خاصة للأطفال والشباب. كما أعربت عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة، مؤكدة أن هذا المشروع يجسد نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني في خدمة الثقافة وبناء الإنسان.

تم إنشاء المكتبة من خلال مؤسسة “مكسيم” الخيرية للتنمية والخدمات، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة القاهرة، وتحت الإشراف الفني لوزارة الثقافة ممثلة في مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، وبمشاركة عدد من قطاعات الوزارة، هي: الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

