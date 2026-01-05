الإثنين 05 يناير 2026
سياسة

حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب مع البابا تواضرس
 توجه اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يرافقه المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الشعب المصري يمثل نموذجًا

 وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء تقديم التهنئة أن الاحتفال بالمناسبات الدينية كل عام يبعث برسائل المحبة والمودة بين أبناء الوطن، مؤكدا أنّ الشعب المصري يمثل نموذجًا فريدًا في الترابط والتلاحم والإيمان.

وثمن رئيس المجلس الدور الوطني والروحي الذي يضطلع به قداسة البابا تواضروس الثاني في ترسيخ قيم التسامح والإخاء، وتعزيز روح التعايش بين أبناء الوطن.

المواطنة والتعايش السمح

 وأشار رئيس المجلس إلى أن المصريين جميعًا يتشاركون المناسبات الدينية ويضربون أروع المثل في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السمح.

من جانبه أعرب البابا تواضروس الثاني عن اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، وما تجسده من تأصيل لروح المحبة والإخاء بين المصريين جميعًا مسلمين وأقباط.

الجريدة الرسمية