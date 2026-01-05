حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

18 حجم الخط

توجه اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يرافقه المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الشعب المصري يمثل نموذجًا

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء تقديم التهنئة أن الاحتفال بالمناسبات الدينية كل عام يبعث برسائل المحبة والمودة بين أبناء الوطن، مؤكدا أنّ الشعب المصري يمثل نموذجًا فريدًا في الترابط والتلاحم والإيمان.

1000223210 1000223207 1000223204 1000223201

وثمن رئيس المجلس الدور الوطني والروحي الذي يضطلع به قداسة البابا تواضروس الثاني في ترسيخ قيم التسامح والإخاء، وتعزيز روح التعايش بين أبناء الوطن.

المواطنة والتعايش السمح

وأشار رئيس المجلس إلى أن المصريين جميعًا يتشاركون المناسبات الدينية ويضربون أروع المثل في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السمح.

من جانبه أعرب البابا تواضروس الثاني عن اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، وما تجسده من تأصيل لروح المحبة والإخاء بين المصريين جميعًا مسلمين وأقباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.