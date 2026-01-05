الإثنين 05 يناير 2026
أبرز النواب الجدد بعد استلام كارنيه العضوية بالفصل التشريعي الثالث

قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس بدأت لليوم الثاني استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة.

الأمين العام للمجلس

وأشار الأمين العام للمجلس أن اليوم الإثنين ٥ يناير مخصص لاستقبال النواب السابق إعلان فوزهم عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.

 

تسليم كارنيهات العضوية

وأضاف الأمين العام أنه خلال لجان الاستقبال يتم تسليم كارنيهات العضوية واستيفاء باقي استمارات العضوية وتفعيل جهاز التابلت حتى يتمكن كل نائب من تلقي وإرسال الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

ومن أبرز الحضور  حتى الآن النائب محمد صلاح ابو هميلة والسيد القصير ومحمد عبد العليم داوود ومصطفي بكرى وسمير الخولي وفرج فتحى فرج وعبلة الهوارى ومحمد سعفان ومصطفي سالم 

الجريدة الرسمية