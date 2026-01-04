الأحد 04 يناير 2026
أخبار مصر

دقيقة حداد على شهيدة الواجب سهام الأنصاري قبل الإعلان عن نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجهازها التنفيذي والعاملين بها، يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة شهيدة الواجب الزميلة سهام صبري الأنصاري، عضو هيئة النيابة الإدارية، التي وافتها المنية إثر حادث سير عقب انتهائها من أداء واجبها الوطني في الإشراف على اللجنة الفرعية رقم 45 التابعة لمركز قنا.

وطالب رئيس الهيئة بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفقيدة، مؤكدًا أن الهيئة تتابع عن كثب الحالة الصحية لباقي الموظفين المصابين في الحادث، مع تقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.

الهيئة الوطنية للانتخابات تقف دقيقة حداد على  شهيدة الواجب سهام صبري الأنصاري

وأجريت  جولة الإعادة أُجريت في 19 دائرة انتخابية ملغاة داخل 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، تنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًا متبقيًا بمجلس النواب.

جولة الإعادة في 19 دائرة 

وجاءت الدوائر التي أُجريت بها جولة الإعادة على النحو التالي:

محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة (قسم إمبابة).

محافظة الفيوم: الدائرة الأولى (مركز الفيوم)، والدائرة الرابعة (مركز أبشواي).

محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة (مركز الفتح).

محافظة سوهاج:

الدائرة الأولى (مركز سوهاج)

الدائرة الثانية (مركز أخميم)

الدائرة الثالثة (مركز المراغة)

الدائرة الرابعة (مركز طهطا)

الدائرة الخامسة (مركز جرجا)

الدائرة السادسة (مركز المنشأة)

الدائرة الثامنة (مركز دار السلام).

محافظة قنا:

الدائرة الأولى (مركز قنا)

الدائرة الثانية (مركز قوص)

الدائرة الثالثة (مركز نجع حمادي)

الدائرة الرابعة (مركز أبو تشت).

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية (قسم أول الرمل).

محافظة البحيرة:

الدائرة الأولى (قسم دمنهور)

الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص)

الدائرة الثامنة (مركز إيتاي البارود)

الجريدة الرسمية