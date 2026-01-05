قبل مسلسل ليل، أعمال مقتبسة من الدراما التركية وحققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي

18 حجم الخط

تحولت فكرة تعريب الدراما خلال السنوات الاخيرة إلى نوع درامي قائم بذاته له جمهوره في الوطن العربي، فالمسلسلات العربية المقتبسة عن الدراما التركية صارت من أكثر الأنواع متابعة حاليا، ويرجع هذا إلى نجاح الدراما التركية في صناعة حكايات طويلة ناجحة، وحينما يتم تعريبها تصبح هذه الحكايات أقرب لبيئتنا ولغتنا وتفاصيلنا اليومية فيزداد نجاحها.

واللافت أن الجمهور لم يعد يتعامل مع النسخ المعربة باعتبارها مجرد تقليد للعمل الاصلي، بل يقيمها كعمل مستقل، ويتابعها حتى اللحظة الأخيرة لمعرفة النهاية رغم أن معظم الأعمال التركية الأصلية معروفة قصتها ونهاياتها منذ سنوات، وذلك بفضل اللمسات التي يضيفها صناع الدراما المعربة والتي تجعل لها خصوصية إذا ما تمت مقارنتها بالتركية.

ومؤخرًا تم طرح حلقات عمل معرب جديد وهو مسلسل ليل، المقتبس عن المسلسل التركي ابنة السفير، وهو عمل يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما العربية، أبرزهم: محمود نصر، كارمن بصيبص، صباح الجزائري، يزن خليل، حلا رجب، فرح بيطار، جو طراد، ريم نصر الدين ووسام فارس.

ومنذ انطلاق حلقاته الأولى أصبح “ليل” حديث مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ الكثيرون في متابعة حلقاته وهو ما سبق وحدث مع عدد من الأعمال المعربة السابقة، فـ"ليل" ليس الأول، بل سبقه عدد من المسلسلات المقتبسة عن الدراما التركية التي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي أبرزها:

مسلسل سلمى

آخر الأعمال المعربة والذي حقق نجاحًا لافتًا وظل حديث مواقع التواصل الاجتماعي حتى لحظاته الأخيرة، ومسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

وناقش “سلمى” مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية، ويضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.

مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

يتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، ويُشارك في بطولته عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

تدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد البنوك بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

لعبة حب

وكان مسلسل لعبة حب من أبرز المسلسلات المعربة التي عرضت في الوطن العربي وتابعها قطاع كبير من الجمهور، ومسلسل لعبة حب مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، والمسلسل العربي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، والمسلسل من إخراج فيدات أويار.

مسلسل ستليتو

ومسلسل ستليتو الذي كان حديث “السوشيال ميديا” وقت عرضه من بطولة كاريس بشار، ديمة قندلفت، قيس شيخ نجيب، وسامر المصري، وندى أبو فرحات، وريتا حرب، وإعداد الكتابة لـ لبنى مشلح وإعداد السيناريو لـ مي حايك.

وهو مأخوذ عن مسلسل تركي يحمل اسم جرائم صغيرة، والذي تدور أحداثه حول الصديقات الأربعة واللاتي يتم لم شملهن بعد عودة أويا إلى البلدة التي كانت تعيش فيها قبل انتقالها إلى منطقة أخرى للدراسة، لكن الماضي الذي فرق بينهن في يوم من الأيام يعود من جديد، والمسلسل التركي من بطولة بطولة باده إيشجيل، تولين اوزان، جوكتشه بهادر.

مسلسل الثمن

يعتبر مسلسل الثمن “فورمات” من مسلسل تركي، وهو المسلسل التركي الشهير الذي عرف في وطننا العربي باسم ويبقى الحب، والذي كان قد انطلق لأول مرة عام 2006، وتابعه قطاع كبير من الجمهور وحظي نسب مشاهدة عالية على مستوى مصر والوطن العربي.

وشارك في بطولة مسلسل الثمن عدد من النجوم على رأسهم الفنان السوري باسل خياط، ورزان جمال، ونيكولا معوض، وسارة ابي كنعان، وصباح الجزائري ومسلسل الثمن من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي.

مسلسل القدر

ويعتبر مسلسل القدر هو النسخة المعربة من المسلسل التركي لعبة القدر، ودارته قصته حول حكاية حب قوية تجمع بين عمران وديما، وهما زوجين يعشق كل منهما الآخر، لكن حياتهما الزوجية تواجه تحديًا كبيرًا، حيث تعاني ديما من العقم ولا تستطيع الإنجاب، ومع ضغوطات عائلة عمران ورغبة ديما في أن تصبح أما، يقرر الزوجان اتخاذ خطوة جريئة بإيجاد أم حاضنة.

في هذا السياق، تظهر رفيف، وهي سيدة قادمة من الريف، لتكون الحل الأمثل لهذا الوضع، تنشأ العديد من المواقف والتحديات من جهة عائلة عمران، بالإضافة إلى ظهور محمود، الذي كان يرغب في الزواج من رفيف مما يزيد الأمور تعقيدًا ويضيف صراعًا جديدًا للقصة.

مسلسل عروس بيروت

هو مسلسل عربي عرض الموسم الأول منه عام 2019 وهو مستوحى من مسلسل تركى شهير يحمل اسم "عروس اسطنبول"، والنسخة العربية من المسلسل والتي تم تقديمها في أكثر من جزء من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

