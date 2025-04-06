آخرهم باسل خياط، نجوم تألقوا في عالم الدراما العربية المستنسخة من التركية

في الآونة الأخيرة، ظهرت مجموعة من المسلسلات العربية المستنسخة من الأعمال التركية، والتي حققت نجاحا كبيرا ولاقت أصداء إيجابية في العالم العربي.

وعبر هذه التجارب الدرامية، تألق عدد من النجوم الرجال وفي مقدمتهم الفنان باسل خياط الذي قدم تجربة ناجحة في مسلسل الثمن ويعود مجددا من خلال مسلسل “آسر”، الذي سينطلق اليوم الأحد.

وهناك عدد آخر من النجوم أبرزهم:

معتصم النهار في لعبة حب

يعتبر مسلسل لعبة حب من أبرز المسلسلات العربية التي عرضت في الوطن العربي وتابعها قطاع كبير من الجمهور في الوطن العربي، وهو أيضا من أبرز المسلسلات المقتبسة من الدراما التركية، وتألق من خلاله الفنان السوري معتصم النهار.

ومسلسل لعبة حب مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، والمسلسل العربي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، والمسلسل من إخراج فيدات أويار.

قيس شيخ نجيب في ستليتو

يعد الفنان قيس شيخ نجيب من أبرز النجوم الذين تركوا بصمة لدى الجمهور العربي من خلال مسلسل ستليتو الذي يعتبر من أبرز المسلسلات التي عرضت وهي مقتبسة من الدراما التركية.

ومسلسل ستليتو وكان من بطولة كاريس بشار، ديمة قندلفت، قيس شيخ نجيب، وسامر المصري، وندى أبو فرحات، وريتا حرب، وإعداد الكتابة لـ لبنى مشلح وإعداد السيناريو لـ مي حايك. والمسلسل مأخوذ عن مسلسل تركي يحمل اسم جرائم صغيرة، والذي تدور أحداثه حول الصديقات الأربعة واللاتي يتم لم شملهن بعد عودة أويا إلى البلدة التي كانت تعيش فيها قبل انتقالها إلى منطقة أخرى للدراسة، لكن الماضي الذي فرق بينهن في يوم من الأيام يعود من جديد، والمسلسل التركي من بطولة بطولة باده إيشجيل، تولين اوزان، جوكتشه بهادر.

ظافر العابدين في مسلسل عروس بيروت

تألق الفنان ظافر العابدين في مسلسل عروس بيروت هو نسخة معربة لمسلسل تركى شهير بعنوان "عروس اسطنبول"، ومسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

وتدور قصة مسلسل عروس بيروت حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

نيكولا معوض في مسلسل ع الحلوة والمرة ومسلسل الثمن

يعد الفنان نيكولا معوض من أبرز الوجوه المتألقة في عالم الدراما العربية المقتبسة من التركية، حيث شارك في مسلسل الثمن بشخصية كرم كما شارك في المسلسل اللبناني ع الحلوة والمرة هو النسخة العربية من المسلسل التركي في السراء والضراء، وتدور أحداث مسلسل ع الحلوة والمرة حول فرح التي تعمل كموظفة في شركة لتنظيم حفلات الزفاف، وتتعرض لموقف صعب عندما تطلب منها رئيستها بالعمل تنظيم حفل زفاف الرجل الذي تخلى عنها وهرب يوم زفافهما قبل خمس سنوات، فتتحول حياتها لكابوس مريع.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ لبنى مشلح وسيناريو وحوار مي حايك، وهو من بطولة دانا مارديني ونيكولا معوض وباميلا الكيك وسلمى المصري وأحمد الأحمد وكارمن لبس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.