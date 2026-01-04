الليلة، بدء عرض أولى حلقات مسلسل ليل على قناة MBC1

18 حجم الخط

ينطلق اليوم الأحد الموافق 4 يناير عرض حلقات مسلسل ليل عبر شاشة MBC1، وهو عمل ينتظره عدد كبير من محبي المسلسلات المعربة المقتبسة عن الدراما التركية خاصة أن قصة العمل مقتبسة عن المسلسل التركي الشهير ابنة السفير وهو مسلسل تركي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وسوف تعرض مسلسل ليل الحلقة الأولى عبر شاشة MBC1 الليلة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، و8 مساءً بتوقيت السعودية، بينما بدأت منصة شاهد عرض العمل للمشتركين بها مؤخرًا.

ولقد بدأت قناة MBC1 الترويج للعمل قبل انطلاقه عبر الحسابات الرسمية للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب حساب القناة على انستجرام “الليلة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية راح تبدأ حكايتهم!.. مسلسل ليل ابتداءً من 4 يناير 8 مساءً بتوقيت السعودية #MBC1”.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل ليل

ويشارك في بطولة مسلسل ليل نخبة من نجوم الدراما العربية، أبرزهم: محمود نصر، كارمن بصيبص، صباح الجزائري، يزن خليل، حلا رجب، فرح بيطار، جو طراد، ريم نصر الدين ووسام فارس.

وحرص صناع مسلسل ليل على الحفاظ على روح النسخة الأصلية من مسلسل ابن السفير وأسلوبها المشوق، لكنه يقدم الحكاية بلمسة عربية والتي تدمج بين الرومانسية والدراما الاجتماعية، من خلال صراع العاطفة والسلطة والماضي الذي لا يهدأ.

وتدور أحداث مسلسل ليل حول قصة حب استثنائية تنشأ بين شاب بسيط ينتمي لبيئة ريفية، وفتاة من طبقة اجتماعية مرموقة، في علاقة تتحدى القيود والفوارق والرفض العائلي.

لكن رحلة العاشقين سرعان ما تتحول إلى صراع قاسي، بعد ليلة زفافهما عقب هروبهما من والد الفتاة حيث تنقلب فيها الحقيقة إلى شكوك جارحة وأسرار موجعة، لتبدأ سلسلة من الأحداث الدرامية التي تقود الأبطال نحو اختبارات صعبة وتغييرات كبرى في مصائرهم.

العمل يقدم مزيجًا من العاطفة والتوتر والتقلبات الدرامية التي جعلت النسخة الأصلية من أكثر المسلسلات تحقيقا للنجاح.

