عندما أنذرتني جامعة أسيوط بالفصل!

18 حجم الخط

بعد حصولي على درجة الدكتوراه في شتاء 2024، والماجستير في صيف 2019، ودبلومة في الصحافة التنموية في ربيع 2018، والبكالوريوس من جامعة القاهرة – فرع الفيوم عام 2003، فؤجئت منذ عدة أيام بإنذار وارد من جامعة أسيوط مكتوب على ظهره يصل للطالب أيمن.....الخ، الأمر الذي أصابني بالدهشة فتحت الخطاب إذ به يحثني على ضرورة إحضار الموقف من التجنيد حتى لا أتعرض للفصل من كلية الحقوق جامعة أسيوط الفرقة الثالثة..

جمعت شتات تفكيري وتذكرت أنه في عام 2009 كنت قد قررت الانتساب لكلية الحقوق جامعة أسيوط العريقة؛ ونجحت بالفعل في الفرقة الاولى والفرقة الثانية وعندما وصلت للفرقة الثالثة كنت إنتقلت من أسيوط إلى القاهرة فتركت كلية حقوق ومع مرور الوقت وإندماجي في العمل والدراسات العليا تناسيت كلية الحقوق، وظننت أنه تم فصلي من سنوات طوال..

ولكن جاء هذا الخطاب ليذكرني بأني مازلت مقيد في الكلية، وهو ما أيقظ بصيص جديد وتحدى بسيط في استكمالها بإعتبار أن العلم لا علاقة له بالسن، فمازلت أتذكر نماذج وقامات أكبر سنا وحصلت على درجات علمية بعد الخمسين!



علينا أن نتذكر أن جامعة أسيوط تم تأسيسها منذ قرابة سبعين عاما لتكون منارة علمية لصعيد مصر، ومازالت تنبض بوفرة من البرامج لتساير التحديثات العالمية في مختلف العلوم، كما حظيت أسيوط بإنشاء فرع لجامعة الأزهر عام 1969 لتهتم بعلوم الدنيا والدين وتحتضن الالاف من خريجي المعاهد الازهرية المنتشرة في صعيد مصر وربوعه.



ومع التوسع في الجامعات الخاصة حظيت أسيوط بنصيب منها بما جعلها قبلة يؤمها الالاف من الطلاب ومرتادي مستشفيات الجامعة، بما أدى للتوسع في الطاقة الفندقية وشقق الضيافة وكان له أثره على حركة السياحة الداخلية بالاقليم.



لم تكن أسيوط بمنأى عن الكنوز والمعالم الآثرية فدرنكة تحتض دير السيدة العذراء أحد أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، وأحد أشهر المعالم القبطية في العالم، كما تحتضن القوصية الدير المحرق، وبها العديد من الآثار الاسلامية كمسجد المجاهدين ومسجد جلال الدين السيوطي، ومسجد ابوالعيون..

وفيما يتعلق بالسياحة البيئية فهناك محمية الوادي الاسيوطي الواقعة بقرية الغريب مركز ساحل سليم على مساحة حوالى 8 الاف فدان وهي تعد نموذجا متميزًا للتنوع البيولوجي في البيئة الصحراوية.

ورغم أن أسيوط تصنف أنها من المحافظات غير الغنية إلا أن كرم الصعيد تجده في حواريها وأزقتها ونواصي شوارعها، تجدهم أكثر ترحابا وأكرامًا للغرباء، دعك من عصبيتهم المبررة أحيانًا ولكن ركز في تعاملاتهم وذكائهم وتعاونهم مع الآخرين.. وربما للحديث بقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.