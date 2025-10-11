شرم الشيخ قبلة السائحين...وكذلك السياسيين!

في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الأمريكية والقطرية والإسرائيلية تهبط في مطار شرم الشيخ الدولي للمشاركة في حضور جلسات وساطة واسعة بشأن الموقف الفلسطيني، كنا نغادر شرم الشيخ بعد مهمة عمل استهدفت مكافحة الكيانات غير الشرعية التي تمارس أنشطة سياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة.



صدق الملثم عندما قال لهم “لن تأخذوا أسراكم إلا على طاولة المفاوضات ولو فتشتم كل رمال غزة”، وشاء القدر أن تكون طاولة المفاوضات على أرض الفيروز الغالية في ذكرى تحريرها وفي درة مدنها.



نعم شرم الشيخ لم تعد قبلة محببة للسائحين الالمان والروس والعرب فقط بل أصبحت قبلة للسياسيين ومنتجعا لصنع القرار السياسي الدولي، ففي شرم الشيخ عقدت قمة 1996 برئاسة الرئيس الأسبق مبارك وبيل كلينتون بشأن إتفاق أوسلو..

وفي عام 2000 كانت أيضًا محطا للإنظار في اللقاءات التي جرت على أرضها بين ايهود براك وعرفات بمشاركة مصرية وذلك بعد إندلاع الإنتفاضة الثانية، وفي عام 2005 كانت على أرضها قمة بحضور مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل للتهدئة وإنهاء الانفجار الاسرائيلي الفلسطيني.



شرم الشيخ باتت أيقونة للمدن السياحية على مستوى العالم حيث أصبح لها صورة مميزة وهوية فريدة لجذب السائحين من مختلف دول العالم branding by destination، فهي مقصدا محببا لراغبي السياحة الترفيهية والشاطئية وسياحة الغوص والمغامرات، يعشقها الروس والالمان والعرب وغيرهم من السائحين من مختلف دول العالم.



لذا فان وزارة السياحة والآثار وذراعها الترويجي الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة تولي مزيدا من الاهتمام لمنتجع شرم الشيخ، كما أن وزارة الداخلية والجهات المعنية تقوم بدورا هاما في تطبيق الإجراءات الامنية للمترددين على المدينة من رواد ومركبات لضبط منظومة الأمن والأمان بلا تعقيدات..

كما أن الإدارة المركزية لشركات السياحة تقوم من خلال وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية بضبط منظومة تنظيم البرامج السياحية من خلال مواجهة الكيانات غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية والجهات ذات الصلة، بما إنعكس على جودة الخدمات في المدينة الساحرة.

