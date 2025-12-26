التسويق السياحي.. بعضه كشري!

18 حجم الخط

عشرات الأمتار تفصل بين جامعة جواهر لال نهرو في العاصمة الهندية نيودلهي -حيث كانت ساندرا الطالبة البولندية تدرس هناك-، وبين المعهد الهندي للإعلام -حيث كانت دراستي للحصول على دبلومة في رحى الصحافة التنموية-..

كانت ساندرا مولعة باللغة العربية وتعلمها وكنا كثيرا ما نلتقي على هامش فعاليات الجامعة بحضور الزميلتين السوريين شذى وريم، فوجئت باتصال ساندرا منذ فترة ليست بقريبة بأنها وصديقتها البولندية Camila هنا في القاهرة، وهو ما دعاني لدعوتهما للغداء بأحد مطاعم الكشري الشهيرة بمنطقة وسط القاهرة برفقة الصديق عماد المصري الذي قام بمهمة الإرشاد السياحي..

وحيث إنهما نباتيين لاقى مطعم الكشري ووجباته استحسان الضيوف للتجربة، والتقطا الصور التذكارية، تلى ذلك تناول عصير قصب وجولة في شارع المعز وخان الخليلي توطيدا للعلاقات المصرية البولندية، ووفاءا لأيام الزمالة الهندية..

وترويجا لسياحة فن الطهو Gastronomy Tourism أو سياحة الطعام Food Tourism، وهي السفر لغرض استكشاف الطعام وتذوق نكهة طعام مكان معين من أجل الوصول إلى الشعور والإحساس بالمكان نفسه، والسعي وراء تجارب فريدة من نوعها لتناول الطعام والمشروبات.



تذكرت الواقعة السابق سردها أعلاه تزامنا مع تضمين الكشري في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لعام 2025، ولم يحظ هذا الإدراج بالقدر الكافي من الإهتمام الإعلامي باعتباره رمز يعبر عن الهوية الغذائية المصرية، بما يعكس جهود الدولة في السعي لحماية تراثها الثقافي..

الكشري الذي تجده في أزقة الحواري المصرية تجده أيضًا في أفخم المولات باعتباره أيقونة من أيقونات المطبخ الشعبي المصري.. وهنا تذكرت ما سطرته أنامل صديقنا الدكتور سعيد البطوطي مستشار منظمة السياحة العالمية بشأن الإستغلال التسويقي للأغذية وتضمينها في آليات التسويق للوجهة السياحية..

وما ذهبت إليه لجنة السياحة والقدرة التنافسية (CTC) التابعة لمنظمة السياحة العالمية بشأن تعريف سياحة فن الطهو كنوع من النشاط السياحي، الذي يتميز بتجربة الزائر المرتبطة بالطعام والمنتجات والأنشطة المحلية ذات الصلة أثناء السفر.

إلى جانب تجارب الطهي الأصيلة والتقليدية والمبتكرة، وقد تتضمن سياحة فن الطهي أيضا أنشطة أخرى ذات صلة مثل زيارة المنتجين المحليين والمشاركة في مهرجانات الطعام المحلية وحضور دروس الطبخ التي يقدمها السكان المحليين..



سياحة فن الطهو أيضا لها أهمية كبيرة في حماية التراث الثقافي، وتساعد القطاع في خلق فرص العمل وأبواب الرزق في الوجهات الريفية المحرومة من محاور التنمية والبعيدة عن العمران.

وبالنسبة للعديد من الوجهات، يمثل صنع الطعام والمشروبات التقليدية المحلية جزءا لا يتجزأ من تاريخهم وهويتهم وعنصرا أساسيا في صورة العلامة التجارية للوجهة. Destination Image



وهنا نؤكد أهمية القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، والسعى لمزيد من البنود في القائمة السنوات المقبلة كالملوخية والفسيخ.. إلخ، باعتبار أن الأغذية أحد المكونات الرئيسية في التجربة السياحية الخاصة بالمقصد السياحي.

