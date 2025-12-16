الإنترنت المظلم.. وقفة قبل المنحدر!

18 حجم الخط

ثمة مفهوم بدأ يتسرب إلى المجتمع في السنوات الأخيرة وخاصة بعد ارتباطه بعدد من قضايا أمنية شغلت الرأي العام، أحد هذه القضايا مقتل أحد الشباب بأحد أطراف منطقة شبرا الخيمة، وطلب المحرض من القاتل تصوير تنفيذ القتل بطريقة معينة، وتم ضبط المحرض الذي ثبت تعامله مع مواقع الأنترنت المظلم أو ما يسمى بالدرك ويب لتسويق مقاطع الفيديو بمقابل ملايين الدولارات.



الحديث عن الدارك ويب ظهر وتردد في الفترة الأخيرة مرتبطا بالشكوك حول واقعة التعدي على أطفال بمدرسة دولية شهيرة في مدينة العبور، وارتباط الواقعة بتخمينات حول علاقتها بمواقع الويب الدرك. ورغم أن الدرك ويب لا يتم فهرسته عبر محركات البحث العادية..

والوصول إليه يتطلب متصفحات خاصة إلا أنه أصبح الحديث عنه متصلا ليس فقط في مجالات القتل بل الإرهاب والمخدرات حيث أنه يوفر الهوية المخفية لمستخدميه، بما يتيح للكثير من الجرائم أن تحدث من خلاله حيث صعوبة الوصول إلى مستخدميه من قبل الجهات المعنية بإنفاذ القانون.



يعتبر الوصول إلى تلك المواقع مجرما ومرتبط بالجرائم الإلكترونية، وعلينا استخدام برامج وتطبيقات مكافحة الفيروسات مع تجنب الدخول إلى تلك المواقع تمامًا، وتجنب الولوج إلى روابط غير موثوق بها، كما يجب استخدام كلمات مرور قوية وعدم مشاركة بيانات شخصية على الويب العادي لتقليل التعرض لمثل هذه المواقع.



التنظيمات المتطرفة لم تكن بمنأى عن الدرك ويب حيث تستغله تلك التنظيمات في إدارة الكثير من أنشطتها كنشر محتوى رقمي أو تجنيد أعضاء جدد أو بيع أسلحة ومتفجرات، بما يتطلب ضرورة التصدي بكل حسم لهذه المخاطر من خلال تطوير تقنيات مكافحة جرائم الإنترنت المظلم.

الوعي خاصة للشباب ومستخدمي الشبكة العنكبوتية مازال هامًا جدًا في التعامل بحذر مع المواقع المجهولة، وتجنب التعامل مع الروابط الغير موثوق في مصادرها..

وفي السياق فإن الوقوع في تلك الجرائم الإلكترونية يفتح الطريق لاتهامات مختلفة حسب طبيعة الجريمة خاصة في مجالات القتل وتهريب المخدرات والابتزاز الرقمي، وأن ترسيخ قيم الاحترام والتسامح باعتبارها عوامل بناء وتنمية يجب التحلي بها في التعامل مع الشبكة الإلكترونية.

