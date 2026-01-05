يلتقي السيسي وعبد العاطي اليوم، 3 ملفات مهمة تتصدر أجندة وزير الخارجية السعودي بالقاهرة

18 حجم الخط

يجري وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية لتعزيز العلاقات السعودية المصرية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة التطورات في المنطقة.

وتأتى الزيارة لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وقف إطلاق النار في غزة

ومن المقرر أن تتناول المباحثات العديد من الملفات أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ المراحل اللاحقة من الاتفاقات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ودعم الجهود المصرية لتشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية في غزة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية فضلا عن التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول لـ مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأحد إلى القاهرة في زيارة رسمية.

