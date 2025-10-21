نقلت شبكة سي بي إس عن مصادر قولها: إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم 18 نوفمبر المقبل وسط مساعي الرياض لاتفاقية دفاع مشترك مع واشنطن.

ولي عهد السعودية يزور البيت الأبيض الشهر المقبل



وأكدت المصادر أن زيارة ولي العهد السعودي، ستكون الأولى له إلى واشنطن خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس ترامب، وذلك في وقت تسعى فيه المملكة إلى إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يناقش الطرفان في اجتماع البيت الأبيض المقرر في نوفمبر الصفقات التي تم التوصل إليها في مايو الماضي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات العسكرية والاستخباراتية بين البلدين.

وقال مصدران إن المسؤولين ينوون تنظيم حفل توقيع أثناء وجود ولي العهد مع الرئيس، لكن التفاصيل لا تزال قيد التطوير.

وكان آخر حضور لولي العهد السعودي في البيت الأبيض قبل أكثر من 7 سنوات، على الرغم من أن الزعيمين قد التقيا في مايو الماضي خلال زيارة الرئيس ترامب التي استمرت أربعة أيام إلى الشرق الأوسط، والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وإنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة، ومناقشة اتفاق محتمل لإنهاء البرنامج النووي الإيراني. حسب ما ذكرته "سي بي إس".

