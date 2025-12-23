وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان استدامته، مشددًا على الدور الحيوي لمصر والسعودية في دعم جهود التهدئة ومنع أي تصعيد محتمل في المنطقة.

وزير الخارجية يشدد على الدفع نحو المرحلة الثانية من خطة ترامب

وشدد عبد العاطي على ضرورة الدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يعكس التزام الأطراف المعنية بالمسار السياسي ويضمن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة في غزة

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الانتقال إلى ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تشمل تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة لإدارة شؤون القطاع، بما يعزز الاستقرار الإداري ويهيئ البيئة الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أكد عبد العاطي ضرورة ضمان التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية إلى غزة وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر، مشددًا على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لدعم المدنيين وتخفيف معاناتهم.

وجدد وزير الخارجية موقف مصر الرافض لأي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، مؤكدًا التزام القاهرة بمبادئ السلام والاستقرار في المنطقة.

دعم وحدة السودان وسيادته

كما أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية، في إطار السياسة المصرية المستمرة لدعم الأشقاء العرب والحفاظ على استقرار المنطقة.

