القائمة الكاملة للفائزين في حفل جوائز اختيار النقاد

اختتم منذ قليل، حفل توزيع جوائز اختيار النقاد، في نسخته ٣١، والذي شهد حضور كبير لنجوم هوليوود، كما حملت قائمة الفائزين بالجوائز عدة مفاجأت.

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين كالتالي:ـ

أفضل فيلم: One Battle After Another

أفضل ممثل: تيموثي شالاميه Marty Supreme

أفضل ممثلة: جيسي بوكلي Hamnet

أفضل ممثل مساعد: يعقوي إلوردي Frankenstein

أفضل ممثلة مساعدة: إيمي ماديغان Weapons

أفضل ممثل شاب: مايلز كاتون Sinners

أفضل مخرج: بول توماس أندرسون One Battle After Another

أفضل سيناريو أصلي: ريان كوجلر Sinners

أفضل سيناريو مقتبس: بول توماس أندرسون One Battle After Another

أفضل اختيار للممثلين وأفضل طاقم تمثيلي: Sinners

أفضل تصوير سينمائي: أدورفو فيلوسو Train Dreams

أفضل تصميم إنتاجي: Frankenstein

أفضل مونتاج: F1

أفضل تصميم أزياء: كيت هولي Frankenstein

أفضل تصفيف شعر ومكياج: Frankenstein

أفضل مؤثرات بصرية: Avatar: Fire and Ash

أفضل فيلم رسوم متحركة: KPop Demon Hunters

أفضل فيلم كوميدي: The Naked Gun

أفضل فيلم بلغة أجنبية: The Secret Agent

أفضل أغنية: Golden KPop Demon Hunters

أفضل موسيقى تصويرية: لودفيج غورانسون Sinners

أفضل صوت: F1

أفضل مسلسل درامي: The Pitt

أفضل ممثل في مسلسل درامي: نواه وايل The Pitt

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: ريا سيهورن Pluribus

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: تراميل تيلمان Severance

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: كاثرين لا ناسا The Pitt

أفضل مسلسل كوميدي: The Studio

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: سيث روجين The Studio

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: جين مارت Hacks

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: آيك بارينهولتز The Studio

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: جانيل جيمس Abbott Elementary

أفضل مسلسل قصير: Adolescence

أفضل فيلم تلفزيوني: بريدجيت جونس Mad About the Boy

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: ستيفين جراهام Adolescence

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني التلفزيون: سارة سنوك All Her Fault

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: أوين كوبر Adolescence

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: إيرين دوهريتي Adolescence

أفضل مسلسل بلغة أجنبية: Squid Game

أفضل مسلسل رسوم متحركة: South Park

أفضل برنامج حواري: Jimmy Kimmel Live!

أفضل برنامج منوعات: Last Week Tonight with John Oliver

أفضل عرض كوميدي خاص: SNL50: The Anniversary Special

