القائمة الكاملة للفائزين في حفل جوائز اختيار النقاد
اختتم منذ قليل، حفل توزيع جوائز اختيار النقاد، في نسخته ٣١، والذي شهد حضور كبير لنجوم هوليوود، كما حملت قائمة الفائزين بالجوائز عدة مفاجأت.
وجاءت القائمة الكاملة للفائزين كالتالي:ـ
أفضل فيلم: One Battle After Another
أفضل ممثل: تيموثي شالاميه Marty Supreme
أفضل ممثلة: جيسي بوكلي Hamnet
أفضل ممثل مساعد: يعقوي إلوردي Frankenstein
أفضل ممثلة مساعدة: إيمي ماديغان Weapons
أفضل ممثل شاب: مايلز كاتون Sinners
أفضل مخرج: بول توماس أندرسون One Battle After Another
أفضل سيناريو أصلي: ريان كوجلر Sinners
أفضل سيناريو مقتبس: بول توماس أندرسون One Battle After Another
أفضل اختيار للممثلين وأفضل طاقم تمثيلي: Sinners
أفضل تصوير سينمائي: أدورفو فيلوسو Train Dreams
أفضل تصميم إنتاجي: Frankenstein
أفضل مونتاج: F1
أفضل تصميم أزياء: كيت هولي Frankenstein
أفضل تصفيف شعر ومكياج: Frankenstein
أفضل مؤثرات بصرية: Avatar: Fire and Ash
أفضل فيلم رسوم متحركة: KPop Demon Hunters
أفضل فيلم كوميدي: The Naked Gun
أفضل فيلم بلغة أجنبية: The Secret Agent
أفضل أغنية: Golden KPop Demon Hunters
أفضل موسيقى تصويرية: لودفيج غورانسون Sinners
أفضل صوت: F1
أفضل مسلسل درامي: The Pitt
أفضل ممثل في مسلسل درامي: نواه وايل The Pitt
أفضل ممثلة في مسلسل درامي: ريا سيهورن Pluribus
أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: تراميل تيلمان Severance
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: كاثرين لا ناسا The Pitt
أفضل مسلسل كوميدي: The Studio
أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: سيث روجين The Studio
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: جين مارت Hacks
أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: آيك بارينهولتز The Studio
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: جانيل جيمس Abbott Elementary
أفضل مسلسل قصير: Adolescence
أفضل فيلم تلفزيوني: بريدجيت جونس Mad About the Boy
أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: ستيفين جراهام Adolescence
أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني التلفزيون: سارة سنوك All Her Fault
أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: أوين كوبر Adolescence
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: إيرين دوهريتي Adolescence
أفضل مسلسل بلغة أجنبية: Squid Game
أفضل مسلسل رسوم متحركة: South Park
أفضل برنامج حواري: Jimmy Kimmel Live!
أفضل برنامج منوعات: Last Week Tonight with John Oliver
أفضل عرض كوميدي خاص: SNL50: The Anniversary Special
