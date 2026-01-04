مايلي سايرس تحصد جائزة الإنجاز المتميز عن أغنية فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

18 حجم الخط

فازت النجمة مايلي سايرس، بجائزة الإنجاز الفني المتميز، والتي تعد الأولى من نوعها في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي، وذلك عن أغنيتها Dream As One من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH.

وتُعدّ أغنية Dream As One الأصلية، من أبرز المرشحة للفوز، بجوائز جولدن جلوب، والأوسكار.

مايلي سايرس تعلن عن جولة غنائية لشخصية هانا مونتانا

وكشفت تقارير صحفية، أن النجمة الأمريكية مايلي سايرس، عن أنها ستُصدر مشروعًا جانبيًا باسم، الشخصية الشهيرة هانا مونتانا، التي جسدتها لسنوات لصالح شركة ديزني، وذلك احتفالًا بالذكرى العشرين لسلسلة أفلامها التي حققت مليار دولار.

وذكرت التقارير، أن المشروع الجانبي، صفقة تجارية بين شركة ديزني، وكولومبيا ريكوردز، وسيكون أغنية وألبوما، بالإضافة إلى قيام مايلي، بجولة غنائية في الملاعب بشخصية هانا مونتانا.

مايلي سايرس: جدول أعمالي ممتلئ لـ 4 سنوات قادمة

في سياق متصل، كشفت النجمة مايلي سايرس، أن جدول أعمالها ممتلئ لـ٤ سنوات قادمة، وتحديدا حتى عام ٢٠٢٩.

وذكرت مايلي، في لقاء مصور، أنها كانت ترغب في أخذ استراحة لفترة من الزمن، وعند مراجعة جدول أعمالها اكتشفت أن لديها التزامات حتى عام ٢٠٢٩.

مايلي سايرس تروج لأغنية Secrets بالزهور

في سياق متصل، أرسلت مايلي سايرس الزهور، وملاحظة مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها أثناء إعلانها عن أغنيتها الجديدة "Secrets".

وأطلقت النجمة الأمريكية مايلي سايرس، إعلانا تشويقًا لأغنيتها الجديدة "Secrets"، والتي روجت لها بطريقة مبتكرة، حيث أرسلت زهورًا، ورسائل مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها.

وأهدت مايلي أغنية Secrets، إلى والدها، الموسيقي الشهير بيلي راي سايرس، بعد مصالحتهما، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين.

مايلي سايرس أول فنانة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير

أصبحت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، أول نجمة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود.

وحصلت مايلي سايرس رسميًّا على نجمة في ممر المشاهير، وهو ما يعد تكريما لها على مسيرتها الفنية المتميزة.

