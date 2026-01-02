عازف موسيقي يتهم ويل سميث بالتحرش الجنسي والانتقام

18 حجم الخط

يواجه النجم العالمي ويل سميث، دعوى قضائية ضده، من قبل عازف موسيقي، يتهم إياه بالتحرش الجنسي والانتقام، والفصل التعسفي.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد ويل سميث

رفع عازف كمان، يعمل ضمن جولة غنائية قام بها النجم ويل سميث، دعوى قضائية ضده، متهمًا إياه بالتحرش الجنسي والفصل التعسفي والانتقام.

وجاء في الدعوى التي رُفعت مؤخرا، أن موسيقي يدعي برايان كينغ جوزيف سميث، وشركة إدارة استوديوهات تريبول كمدعى عليهما، يتهم ويل سميث بـ"سلوك استغلالي"، و"تعمّد استدراج جوزيف وتهيئته لمزيد من الاستغلال الجنسي"، خلال جولته الغنائية التي قام بها في ربيع عام 2025.

وتزعم الدعوى القضائية، أن سميث استأجر جوزيف في نوفمبر 2024، للعزف في حفل موسيقي في سان دييغو، ثم دُعي لاحقًا للانضمام إلى جولته لعام 2025 والمشاركة في ألبومه القادم، ومع توطد علاقتهما، قال سميث لجوزيف: "تربطني بك علاقة مميزة لا تربطني بأي شخص آخر"، بالإضافة إلى عبارات أخرى مماثلة.

وانضم جوزيف، الذي سبق له المشاركة في برنامج "أمريكا جوت تالنت"، إلى المرحلة الأولى من جولة سميث في مارس 2025، لحفل موسيقي في لاس فيجاس، حيث تم حجز غرف فندقية للفرقة وأفراد الطاقم.

ويدعي العازف في دعواه أن حقيبته التي كانت تحتوي على مفتاح غرفته في الفندق، فُقدت لعدة ساعات قبل أن تعثر عليها الإدارة وتعيدها إليه، وأن أعضاء الإدارة كانوا الأشخاص الوحيدين الذين لديهم حق الوصول إلى غرفته.

في وقت لاحق من تلك الليلة، عاد جوزيف ليجد أن شخصًا ما قد دخل غرفته "بصورة غير قانونية"، وترك وراءه أغراضًا شخصية، من بينها مناديل مبللة، وزجاجة دواء لفيروس نقص المناعة البشرية تحمل اسم شخص آخر، وملاحظة كُتب عليها: "برايان، سأعود في موعد أقصاه الساعة 5:30، نحن فقط ستون ف"، وفسر جوزيف ذلك على أنه تحذير من أن شخصًا مجهولًا سيعود قريبًا إلى غرفته لممارسة الجنس معه.

أبلغ جوزيف أمن الفندق وممثلي سميث، كما أبلغ عن الحادثة لخط الشرطة غير الطارئ، ويزعم أنه بعد أيام قليلة، وبخه أحد أعضاء فريق الإدارة بسبب الحادثة، وأخبره بفصله من العمل، ملمحًا إلى أن جوزيف هو من دبر الأمر برمته.

تعليق ويل سميث علي الدعوى

ومن جانبه لم يعلق النجم ويل سميث، على الدعوى القضائية حتى الآن.

فيما تزعم عدد من التقارير، أن جوزيف عانى من اضطراب ما بعد الصدمة، وخسائر مالية نتيجةً لفصله من العمل، وهو يقاضي بتهمة الانتقام والفصل التعسفي والتحرش الجنسي، وسيتم تحديد التعويضات من قبل هيئة محلفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.