كاتي بيري ترد على منتقديها بمواقع التواصل: "الإنترنت أشبه بمكب نفايات"

ردت النجمة كاتي بيري، على منتقديها عبر مواقع التواصل على شبكة الإنترنت في مقابلة جديدة.

وقالت كاتي بيري،:"عندما يحاول العالم الافتراضي أن يجعلني هدفًا سهلًا للتنمر، أتقبّل الأمر برحابة صدر وأرسل لهم الحب... الإنترنت في الواقع أشبه بمكب نفايات للمضطربين نفسيًا والذين لم يتعافوا بعد".

من جانب آخر، كشفت عدد من التقارير الصحفية، موعد إصدار المغنية الأمريكية كاتي بيري، ألبومها الجديد.

وذكرت التقارير، أن كاتي بيري، قررت إصدار ألبومها الجديد في أبريل 2026، واصفين إياه بأنه أفضل ألبوم أصدرته كاتي على الإطلاق.

وأشارت التقارير، أن ألبوم كاتي بيري الجديد، سيتضمن أنواع مختلفة من الموسيقى، وأن كاتي تعاونت في الألبوم، مع عدد كبير من المؤلفين والموسيقيين.

لأول مرة كاتي بيري تنشر صورها مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو

نشرت لأول مرة المغنية كاتي بيري، صورا رسمية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.

ونشرت كاتي صورتين، مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، الأولى، ظهرت فيها وهي تأكل الشيكولاتة وهي بجانبه، أما الصورة الثانية فظهر الثنائي وهما يحتضنان بعضهما البعض.

وأعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، علاقتها العاطفية برئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو، بشكل رسمي بعد شهور من الشائعات والتكهنات.

واختارت بيري الإعلان عن علاقتهما العاطفية هي وجاستن، في التوقيت الذي يناسبها، حيث خرج الثتائي مؤخرا في موعد غرامي في العاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بعيد ميلاد كاتي الخامس والأربعين.

كاتي بيري تقبل الأرض بعد عودتها من الفضاء

في سياق متصل، نشرت عدد من المواقع الصحفية لحظة إطلاق الصاروخ الفضائي، الذي يحمل أول طاقم نسائي كامل للفضاء، ومن ضمنهن المغنية كاتي بيري.

وفي أول رد فعل لـ كاتي بيري، بعد عودتها من رحلتها الفضائية، سجدت المغنية الأمريكية، على الأرض، وقبلتها، تعبيرًا عن فرحتها بعودة الصاروخ الفضائي إلى الأرض بسلام.

وشهد الصاروخ الفضائي انطلاقة ناجحة ليصعد إلى الفضاء، ويعود مجددا إلى الأرض بسلام.

رحلة كاتي بيري إلى الفضاء

وانطلقت رحلة كاتي بيري بصحبة أول فريق نسائي يذهب إلى الفضاء، والذي يضم كلا من: جايل كينج، ولورين سانشيز، وعائشة بوي، وأماندا نجوين، وكيريان فلين.

وعبرت كاتي بيري عن سعادتها بمشاركتها في تلك الرحلة التاريخية، من خلال نشرها صورة لها ببذلة الفضاء الزرقاء برفقة زميلاتها في الرحلة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أول طاقم نسائي بالكامل في الفضاء

وكانت شركة الفضاء "بلو أوريجين" المملوكة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس، أعلنت منذ شهور أن المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري وخمس نساء أخريات، بينهن خطيبة بيزوس لورين سانشيز، سيسافرن إلى الفضاء.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الرحلة ستكون الحادية عشرة لـ"بلو أوريجين"، التي تسيِّر رحلات سياحية فضائية منذ سنوات عدة، بواسطة صاروخها "نيو شيبرد"، ونفذت أول رحلة مدارية لها في يناير الماضي عن طريق صاروخها الجديد "نيو جلين".

