الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كاتي بيري ترد على منتقديها بمواقع التواصل: "الإنترنت أشبه بمكب نفايات"

كاتي بيري، فيتو
كاتي بيري، فيتو
18 حجم الخط

ردت النجمة  كاتي بيري، على منتقديها عبر مواقع التواصل على شبكة الإنترنت في مقابلة جديدة.

وقالت كاتي بيري،:"عندما يحاول العالم الافتراضي أن يجعلني هدفًا سهلًا للتنمر، أتقبّل الأمر برحابة صدر وأرسل لهم الحب... الإنترنت في الواقع أشبه بمكب نفايات للمضطربين نفسيًا والذين لم يتعافوا بعد".

من جانب آخر، كشفت عدد من التقارير الصحفية، موعد إصدار المغنية الأمريكية كاتي بيري، ألبومها الجديد.

وذكرت التقارير، أن كاتي بيري، قررت إصدار ألبومها الجديد في أبريل 2026، واصفين إياه بأنه أفضل ألبوم أصدرته كاتي على الإطلاق.

وأشارت التقارير، أن ألبوم كاتي بيري الجديد، سيتضمن أنواع مختلفة من الموسيقى، وأن كاتي تعاونت في الألبوم، مع عدد كبير من المؤلفين والموسيقيين.

لأول مرة كاتي بيري تنشر صورها مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو

نشرت لأول مرة المغنية كاتي بيري، صورا رسمية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.

ونشرت كاتي صورتين، مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، الأولى، ظهرت فيها وهي تأكل الشيكولاتة وهي بجانبه، أما الصورة الثانية فظهر الثنائي وهما يحتضنان بعضهما البعض.

Image

وأعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، علاقتها العاطفية برئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو، بشكل رسمي بعد شهور من الشائعات والتكهنات.

Image

واختارت بيري الإعلان عن علاقتهما العاطفية هي وجاستن، في التوقيت الذي يناسبها، حيث خرج الثتائي مؤخرا في موعد غرامي في العاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بعيد ميلاد كاتي الخامس والأربعين.

كاتي بيري تقبل الأرض بعد عودتها من الفضاء

 في سياق متصل، نشرت عدد من المواقع الصحفية لحظة إطلاق الصاروخ الفضائي، الذي يحمل أول طاقم نسائي كامل للفضاء، ومن ضمنهن المغنية كاتي بيري.

Image

 وفي أول رد فعل لـ كاتي بيري، بعد عودتها من رحلتها الفضائية، سجدت المغنية الأمريكية، على الأرض، وقبلتها، تعبيرًا عن فرحتها بعودة الصاروخ الفضائي إلى الأرض بسلام.

Image
Image
Image

 وشهد الصاروخ الفضائي انطلاقة ناجحة ليصعد إلى الفضاء، ويعود مجددا إلى الأرض بسلام.

رحلة كاتي بيري إلى الفضاء

وانطلقت رحلة كاتي بيري بصحبة أول فريق نسائي يذهب إلى الفضاء، والذي يضم كلا من: جايل كينج، ولورين سانشيز، وعائشة بوي، وأماندا نجوين، وكيريان فلين.

تفاصيل رحلة كاتي بيري إلى الفضاء

وعبرت كاتي بيري عن سعادتها بمشاركتها في تلك الرحلة التاريخية، من خلال نشرها صورة لها ببذلة الفضاء الزرقاء برفقة زميلاتها في الرحلة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

Image

أول طاقم نسائي بالكامل في الفضاء

وكانت شركة الفضاء "بلو أوريجين" المملوكة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس، أعلنت منذ شهور أن المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري وخمس نساء أخريات، بينهن خطيبة بيزوس لورين سانشيز، سيسافرن إلى الفضاء.

Image

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الرحلة ستكون الحادية عشرة لـ"بلو أوريجين"، التي تسيِّر رحلات سياحية فضائية منذ سنوات عدة، بواسطة صاروخها "نيو شيبرد"، ونفذت أول رحلة مدارية لها في يناير الماضي عن طريق صاروخها الجديد "نيو جلين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألبوم كاتي بيري اخبار كاتي بيري اغاني كاتي بيري الفضاء كاتي بيري المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري

مواد متعلقة

موعد إصدار ألبوم كاتي بيري الجديد

النجمة العالمية كاتي بيري تخطف الأنظار برقصها على المسرح خلال حفلها الأول في مصر

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

زغلول صيام يكتب: عندما تصبح عزومة صلاح القضية الأولى في الكرة المصرية؟! آخره تي شيرت ليفربول!! وحكاية الكابتن رمضان صبحي!!

باريس سان جيرمان يروج لمباراته بحفل لأم كلثوم، والمصريون يكشفون سر النادي مع الست

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

مصر وقطر يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

أدعية وعلاج النسيان في الامتحانات، رددها

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية