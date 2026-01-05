إحباط تهريب أسلحة منهوبة من معسكرات الانتقالي بحضرموت (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت قوات درع الوطن، الإثنين، إحباط تهريب أسلحة منهوبة من معسكرات الانتقالي وضبطت المتورطين من العناصر الخارجة عن القانون.

وأفادت قوات درع الوطن بأن العملية تأتي ضمن مناطق مسئوليتها الأمنية، وفي إطار ملاحقة المتورطين بتهريب الأسلحة بالداخل اليمني.

وأكدت قوات درع الوطن ضبط كمية من الأسلحة المنهوبة من معسكرات الانتقالي بحضرموت، واعتقال المتورطين خلال محاولتهم تهريب الأسلحة خارج حضرموت.

وأوضحت قوات درع الوطن أن جهودها تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ومنع وصول الأسلحة للجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

قوات درع الوطن تحبط تهريب أسلحة منهوبة من معسكرات الانتقالي وتضبط المتورطين: نفذها عدد من الأشخاص الخارجين عن القانون#اليمن#قناة_العربية pic.twitter.com/coxIPC5LQz — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 4, 2026

وفي السياق، حذر وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، الأحد، من أي محاولات لتهريب أو نقل الأسلحة من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظات أخرى، مشددًا على الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمنع إخراج أو نقل جميع أنواع الأسلحة، الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

ويأتي تحذير وزير الداخلية اليمني، عقب أنباء عن تهريب المجلس الانتقالي الجنوبي أسلحة ثقيلة من عدن إلى محافظات مجاورة، بينها الضالع، دون صدور تأكيد رسمي بشأن تلك التقارير.

وقال حيدان، في برقية وجهها إلى القيادات العسكرية والأمنية، إن أي مخالفة لهذه التوجيهات تُعد انتهاكًا للقانون وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، مؤكدًا أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية دون تهاون.

وأضاف الوزير أن نقل أو تخزين أو توزيع الأسلحة خارج الأطر الرسمية يقوض جهود الدولة في ترسيخ السكينة العامة وسيادة النظام والقانون، داعيًا إلى حصر الأسلحة وتسليمها فورًا للمؤسسات الرسمية والجهات المختصة قانونًا.

ودعا حيدان المواطنين في عدن إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والتحلي بالمسؤولية الوطنية حفاظًا على أمن المدينة وهيبة مؤسسات الدولة وسلطات إنفاذ القانون.

