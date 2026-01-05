رئيس شعبة الأسماك يكشف السبب وراء ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة

18 حجم الخط

أسعار الأسماك، أكد الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى نحو 2.4 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أن المزارع السمكية تمثل النسبة الأكبر من هذا الإنتاج بما يقارب 80%، وهو ما يعكس اعتماد السوق المحلي بشكل أساسي على الاستزراع السمكي في تلبية احتياجات المواطنين.

كفر الشيخ في الصدارة بحصة 35% من إنتاج الاستزراع السمكي



وأوضح المنشاوي، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن محافظة كفر الشيخ تعد القلب النابض للاستزراع السمكي في مصر، حيث تستحوذ وحدها على نحو 35% من إجمالي إنتاج الاستزراع السمكي، بما يعزز مكانتها كأكبر مركز إنتاجي للأسماك على مستوى الجمهورية.

ارتفاع أسعار الأسماك نتيجة مباشرة لزيادة تكاليف الإنتاج

وأشار رئيس شعبة الأسماك إلى أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الأسماك خلال الفترة الأخيرة لا يرجع إلى نقص الإنتاج، بل إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الأعلاف، التي تمثل العنصر الأكبر في تكلفة تربية الأسماك داخل المزارع.

الأعلاف المستوردة والحرب الأوكرانية تضغط على السوق



ولفت المنشاوي إلى أن الأعلاف تعتمد بشكل كبير على مدخلات مستوردة من الخارج، خاصة من دول مثل أوكرانيا، وهو ما تأثر بشكل مباشر بالحرب الدائرة هناك، متسببًا في نقص المعروض من الخامات وارتفاع أسعارها عالميًا، الأمر الذي انعكس بدوره على تكلفة الإنتاج المحلي.

الكهرباء والسولار يضاعفان الأعباء على المزارع السمكية

وأضاف أن ارتفاع أسعار الكهرباء والسولار المستخدمين في تشغيل المزارع السمكية، وعمليات التهوية وتوفير الأكسجين اللازم لنمو الأسماك، ساهم بشكل كبير في زيادة الأعباء المالية على المنتجين، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

انعكاس التكاليف على المستهلك رغم وفرة الإنتاج



وشدد رئيس شعبة الأسماك على أن وفرة الإنتاج لا تعني بالضرورة ثبات الأسعار، موضحًا أن استمرار ارتفاع مدخلات الإنتاج يفرض ضغوطًا سعرية على المنتجين، وهو ما ينتقل في النهاية إلى المستهلك، ما لم يتم العمل على خفض تكلفة الأعلاف والطاقة ودعم منظومة الإنتاج السمكي بشكل أكبر.

