الهلال الأحمر يمد غزة بـ 6700 طن مساعدات غذائية ومستلزمات شتوية

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 108، حاملة عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 

وتضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 108، أكثر من 6,700 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 4,900 طن سلال غذائية ودقيق، أكثر من 500 طن مستلزمات إغاثية، نحو 200 طن مستلزمات عناية شخصية، نحو 1,100 طن مواد بترولية. 

واستجابةً لحالة الطقس السيئ التي يشهدها القطاع، دفع الهلال الأحمر المصري بمزيد من إمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، والتي شملت: أكثر من 1,300 بطانية، أكثر من 25 ألف قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 300 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.  

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

