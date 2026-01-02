إنجلينا جولي تشيد بالمراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصري ومتطوعيه وجهود إدخال المساعدات إلى غزة

18 حجم الخط

استقبل الهلال الأحمر المصري النجمة أنجلينا جولى، يرافقها اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، للقيام بجولة تفقدية بمركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري، بمدينة العريش، مشيدًة بجهود مصر في إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.

واستمعت النجمة العالمية إلى شرح توضيحي لآلية عمل الهلال الأحمر المصري، الآلية الوطنية لإنفاذ المساعدات في استقبال وتنسيق وإدارة المساعدات محليًا ودوليًا، وطرق الفحص والفرز والتكويد وآلية إدخالها إلى قطاع غزة حتى يتسلمها الجانب الفلسطيني.

وكذلك نظام الـ " الكيو آر كود" الخاص بتسجيل بيانات المساعدات والشاحنات ومتابعة محتوياتها، والذى يتضمن نظام تتبع الشاحنات الذي يوضح خط سير المساعدات الإنسانية فور استلامها من المطارات والموانئ المصرية، ثم فرزها وتجهيزها، وحتى إيصالها إلى قطاع غزة.

حيث إن المراكز اللوجيستية أنشأها الهلال خصيصًا لخدمة قطاع غزة وإدارة المساعدات الإنسانية، وتقوم بدور محوري في تجهيز المساعدات حيث يتم بها عملية التعبئة والتصنيف والتكويد للمساعدات طبقًا للمعايير الدولية المتفق عليها، ومتابعة تفويجها إلى القطاع حيث يعد الهلال الأحمر المصرى آلية التنسيق الوطنية للمساعدات الإنسانية.

واستعرض الهلال الجهود التي يقوم بها 2000 متطوع يوميًا في العريش، والمراكز اللوجستية بالمحافظات والموانئ البحرية والجوية بالمحافظات وغرف العمليات، للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الشريكة في مصر والمنظمات الدولية، يدعمهم شبكة من المتطوعين بالهلال الأحمر المصري يصل عددها إلى ما يزيد عن ٦٥ ألف متطوع.



كما استمعت "أنجلينا " إلى أن إجمالي حجم المساعدات التي دفع بها الهلال الأحمر المصري لدعم قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023 تجاوز 780 ألف طن من المساعدات الإنسانية، وقدم "المطبخ الإنساني" بمدينة الشيخ زويد، أكثر من 700 ألف وجبة جافة، ما يزيد على 500 ألف وجبة ساخنة، وأكثر من 2 مليون رغيف خبز، بأيدي متطوعي الهلال المصري في إطار مبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة».

واختتمت الجولة بالتأكيد على دعم القيادة السياسية المصرية لكافة جهود دعم القطاع، والدفع بالمساعدات الإنسانية من خلال تيسير عمل الهلال الأحمر المصري للقيام بدوره اليومى فى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة محليا ودوليا.

كما حرصت النجمة العالمية" أنجلينا جولى" أثناء الزيارة على الإشادة بدور المتطوعين بالهلال الأحمر المصرى، ومشاركتهم فى تعبئة أحد صناديق المساعدات الإنسانية، مؤكدة تقديرها لجهودهم التى لم تتوقف منذ بداية الأزمة وداعية المجتمع الدولى

بدعم هذه الجهود.

يذكر أن الهلال الأحمر المصرى كان قد رافق الوفد فى زيارة إلى معبر رفح اليوم ، لتفقد الشاحنات المصطفة والحديث إلى المتطوعين والسائقين.

