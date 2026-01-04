الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نادر العشري: منتخب مصر يحتاج أفكارًا جديدة في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

أكد نادر العشري، لاعب غزل المحلة السابق، أن خروج منتخب تونس من بطولة كأس أمم إفريقيا جاء في سيناريو غريب، مشيرًا إلى أن المنتخب التونسي يعاني تاريخيًا من غياب التوفيق في البطولة القارية، رغم امتلاكه عناصر مميزة وقدرته الدائمة على المنافسة.

وأوضح العشري في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، أن منتخب تونس لم يكن يستحق الصعود إلى دور ثمن النهائي في النسخة الحالية، في ظل الأداء الذي قدمه خلال دور المجموعات، معتبرًا أن ما حدث يعكس استمرار سوء الحظ الذي يلازم «نسور قرطاج» في أمم إفريقيا عبر تاريخ مشاركاتهم.

وعن منتخب مصر، أعرب العشري عن تمنيه مشاركة إمام عاشور في بطولة كأس العرب الأخيرة، معتبرًا أنها كانت فرصة جيدة لتجهيزه بشكل أفضل قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنتخب المصري يسير في البطولة بخطوات ثابتة، ومع مرور المباريات سيظهر تطور واضح في الأداء.

منتخب مصر يحتاج إلى أفكار فنية جديدة

وأشار لاعب غزل المحلة السابق إلى أن منتخب مصر يحتاج إلى أفكار فنية جديدة خلال الأدوار الإقصائية، من أجل التعامل مع صعوبة المباريات وحسمها مبكرًا، لكنه شدد على ثقته في قدرة الفراعنة على تحقيق الفوز أمام منتخب بنين والتأهل إلى الدور المقبل.

واختتم نادر العشري تصريحاته بالتأكيد على أهمية الدور القيادي لمحمد صلاح في المرحلة القادمة من البطولة، مشيرًا إلى أن شخصية نجم ليفربول داخل الملعب تمثل عنصرًا حاسمًا، خاصة في المباريات الكبيرة التي تتطلب خبرة وثباتًا ذهنيًا من اللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادر العشري كأس أمم أفريقيا منتخب تونس المنتخب التونسي منتخب مصر محمد صلاح أمم إفريقيا

مواد متعلقة

تحديد أول مواجهة في دور الـ8 من كأس أمم إفريقيا

مالي تُقصي تونس وتتأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام بنين بأمم إفريقيا

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

3 منتخبات تحمل آمال العرب في أمم أفريقيا بعد وداع تونس والسودان

ارتفاع الضاني 26 جنيها وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع السلفات 2241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

وضعتها كوندوليزا رايس، خبير عسكري يكشف علاقة اعتقال مادورو بإستراتيجية أمريكا 2033

حبس صيدلي يبيع أقراص مخدرة لعملائه المدمنين بقصر النيل

أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (فيديو)

يناقشه الشيوخ اليوم، تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات

خدمات

المزيد

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

كيفية إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

ارتفاع السلفات 2241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شروط منح الترخيص المؤقت للمشروعات وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads