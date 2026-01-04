نادر العشري: منتخب مصر يحتاج أفكارًا جديدة في كأس أمم إفريقيا

18 حجم الخط

أكد نادر العشري، لاعب غزل المحلة السابق، أن خروج منتخب تونس من بطولة كأس أمم إفريقيا جاء في سيناريو غريب، مشيرًا إلى أن المنتخب التونسي يعاني تاريخيًا من غياب التوفيق في البطولة القارية، رغم امتلاكه عناصر مميزة وقدرته الدائمة على المنافسة.

وأوضح العشري في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، أن منتخب تونس لم يكن يستحق الصعود إلى دور ثمن النهائي في النسخة الحالية، في ظل الأداء الذي قدمه خلال دور المجموعات، معتبرًا أن ما حدث يعكس استمرار سوء الحظ الذي يلازم «نسور قرطاج» في أمم إفريقيا عبر تاريخ مشاركاتهم.

وعن منتخب مصر، أعرب العشري عن تمنيه مشاركة إمام عاشور في بطولة كأس العرب الأخيرة، معتبرًا أنها كانت فرصة جيدة لتجهيزه بشكل أفضل قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنتخب المصري يسير في البطولة بخطوات ثابتة، ومع مرور المباريات سيظهر تطور واضح في الأداء.

منتخب مصر يحتاج إلى أفكار فنية جديدة

وأشار لاعب غزل المحلة السابق إلى أن منتخب مصر يحتاج إلى أفكار فنية جديدة خلال الأدوار الإقصائية، من أجل التعامل مع صعوبة المباريات وحسمها مبكرًا، لكنه شدد على ثقته في قدرة الفراعنة على تحقيق الفوز أمام منتخب بنين والتأهل إلى الدور المقبل.

واختتم نادر العشري تصريحاته بالتأكيد على أهمية الدور القيادي لمحمد صلاح في المرحلة القادمة من البطولة، مشيرًا إلى أن شخصية نجم ليفربول داخل الملعب تمثل عنصرًا حاسمًا، خاصة في المباريات الكبيرة التي تتطلب خبرة وثباتًا ذهنيًا من اللاعبين.

