بابا الفاتيكان: يجب احترام سيادة القانون في فنزويلا وقلبي مليء بالقلق

دعا بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، إلى بقاء فنزويلا دولة مستقلة، مؤكدا أنه يتابع التطورات في فنزويلا "وقلبه مليء بالقلق" بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو أمس السبت.

كما دعا بابا الفاتيكان، وهو أول أمريكي يتولى البابوية في الفاتيكان، إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون "كما هو منصوص عليه" في دستور فنزويلا، وفق وكالة "رويترز".

وقال البابا في ساحة القديس بطرس: "يجب ألا نؤجل التغلب على العنف والسير على دروب العدالة والسلام، مع ضمان سيادة البلاد".

انتقادات سابقة لسياسات ترامب اليمينية

وفي ديسمبر 2025، حث بابا الفاتيكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم الإطاحة بالرئيس الفنزويلي باستخدام القوة العسكرية. وانتقد البابا من قبل بعض سياسات ترامب اليمينية.

وقال البابا: "يجب أن تسود مصلحة الشعب الفنزويلي الحبيب على كل اعتبار آخر".

ممداني يؤكد رفضه ما جرى في فنزويلا

إلى ذلك، أكد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني في خطاب له أمام حشد من مؤيديه في ساحة بحي بروكلين رفضه السعي لتغيير النظام وانتهاك القانون الاتحادي الدولي بشأن ما حدث في فنزويلا، وفق شبكة "سي إن إن".

أضاف ممداني: اتصلت بالرئيس وتحدثت معه مباشرة لأُعرب عن معارضتي لهذا الإجراء. ولأوضح أن هذه المعارضة مبنية على رفضي للسعي لتغيير النظام، وانتهاك القانون الاتحادي والدولي. ورغبتي في أن أرى هذا الأمر ثابتا بكل يوم".

واشنطن لا يهمها انتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة

بدوره، نقل موقع "روسيا اليوم" عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى في بروكسل قوله: إن "اختطاف مادورو بالقوة يرسل إشارة واضحة للعالم، وهي أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة العسكرية المباشرة لتحقيق أهدافها السياسية، حتى لو اقتضى ذلك انتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة".

وأضاف الدبلوماسي محذرا: هذه الرسالة وصلت إلى أوروبا. ولأول مرة في تاريخ حلف الناتو الممتد على 75 عاما، لم تعد الدول الأوروبية تشعر بأنها شريكة في هذه السياسة، بل قد تصبح أهدافا محتملة لها، خصوصا في ظل مطالب واشنطن المتكررة بالسيطرة على جرينلاند.

سياسات واشنطن لا تتغير رغم تغير الأزمة والوجوه

وأكدت "روسيا اليوم" أن الذين يتعجبون من اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو هم فقط من غاب عن ذهنهم حقيقة الولايات المتحدة، مضيفة أن "الأزمان تتغير، لكن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب أو أوباما أو جورج بوش الأب والابن أو نيكسون وفورد وجونسون وفورد وجونسون، لا تتغيَّر".

وأشارت إلى أن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا يضع القوة فوق القانون ويعيد طرح تساؤلات حول شرعية القرارات الدولية، ويخلق فراغا أمنيا يدفع أوروبا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتحقيق استقلالية أكبر عن واشنطن، وتسريع خططها لإعادة التسليح بشكل مستقل عن المظلة الأمريكية.

