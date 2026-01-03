السبت 03 يناير 2026
خارج الحدود

أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا

أردوغان وترامب، فيتو
أردوغان وترامب، فيتو
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 5 يناير، يتناول عددًا من القضايا، من بينها تسوية الأزمة الأوكرانية.


 وقال أردوغان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، "سنُجري محادثة هاتفية مع ترامب يوم الإثنين. سنناقش كلًا من القضية الفلسطينية وقضية روسيا وأوكرانيا".
وأضاف الرئيس التركي أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيشارك في اجتماع ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا، والمقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، الأحد، في ولاية فلوريدا من أجل بحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية، وعقب المحادثات أجرى الطرفان محادثة هاتفية مع قادة أوروبيين.


وقبل هذا اللقاء، قال الرئيس الأمريكي، إنه أجرى "مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.


وأكد ترامب، في تصريحات صحفية، أنه نتيجة للمفاوضات مع القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن 95 بالمئة من القضايا المتعلقة بحل الأزمة في أوكرانيا، فيما أعلن زيلينسكي أن اجتماعًا بين الوفود الأوكرانية والأمريكية لبحث الصياغة النهائية للقضايا التي نوقشت خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُعقد الأسبوع المقبل.

