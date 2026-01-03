شيخ الأزهر يدعو اليمنيين لتغليب روح الأخوة وإعلاء صوت العقل حفاظا على بلادهم

18 حجم الخط

دعا فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشعب اليمني الشقيقَ بمختلف فصائله ومكوناته، إلى الاتحاد وتغليب صوت العقل والحكمة وروح الأخوة، للحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

شيخ الأزهر يدعو اليمنيين لتغليب روح الأخوة وإعلاء صوت العقل

وكتب فضيلته تغريدة على صفحاته الرسمية على موقعي فيسبوك وإكس، قال فيها:“إخواننا الأشقاء في اليمن، هذا البلد العزيز على كل عربيٍّ ومسلمٍ، ندعوكم بصدقٍ إلى تغليب روح الأخوَّة، وإعلاء صوت العقل والحكمة التي ميَّزت أهل اليمن، وأخبر عنها رسولنا الكريم ﷺ في قوله: «أتاكم أهلُ اليمنِ، هم أرقُّ أفئدةً وألينُ قلوبًا، الإيمان يمانٍ، والحكمةُ يمانيَةٌ»، استحضروا هذه الحكمة، وحافظوا على وحدة بلدكم، واجنحوا للسِّلم عبر الحوار والتشاور”.

شيخ الأزهر يدعو الأشقاء العرب لبذل الجهود للحفاظ على اليمن من التفكك

كما دعا فضيلته الأشقاء العرب والجميع إلى بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على استقرار هذا الوطن العربي الأصيل، وحمايته من مخاطر التفكك والتطرف، مذكِّرًا بقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}.

واختتم فضيلته تغريدته بدعاء إلى أهل اليمن والأمتين العربية والإسلامية: “اللهم احفظ بلاد العروبة والإسلام، وجنِّبهم الشقاق والفتن ما ظهر منها وما بطن”.

وفي سياق متصل تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، وتعرب عن قلقها من مخاطر التصعيد المحتمل وانعكاساته على أمن واستقرار اليمن، وما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن المنطقة برمتها.

مصر تجدد موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم، تجدد مصر موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعب اليمني، مؤكدة أن تقديم حلول شاملة تعالج جذور الأزمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

