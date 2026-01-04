الأحد 04 يناير 2026
خارج الحدود

قوات أوروبية وأجهزة تفتيش إلكترونية، خطة الاحتلال لفتح معبر رفح من الجانبين

معبر رفح، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر إسرائيلية وأمريكية قولها، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنهت استعداداتها التقنية واللوجستية لإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر في الاتجاهين.

 

إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين

وجاء في تقرير  الصحيفة العبرية أنه سيتم فتح معبررفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في الاتجاهين الدخول والخروج في القريب العاجل"، وذلك بعد إغلاق كامل استمر منذ مايو 2024 إثر سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر خلال عملية رفح.

وأوضحت، أنه على مدى العامين الماضيين، أن جيش الإسرائيلي منع أهالي غزة  الذين غادروا القطاع قبل اندلاع الحرب من العودة إليه، وأنه بحسب قرار القيادة السياسية، سيتمكن السكان المغادرون من العودة عبر معبر رفح، شريطة خضوعهم لإجراءات التفتيش والرقابة الأمنية.

 

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس فتح معبر رفح في الاتجاهين 

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن فتح معبر رفح سيخضع لتوجيهات القيادة السياسية الإسرائيلية، لكنها أضافت نقلا عن مصادر بالمؤسسة الأمنية أن القرار المبدئي قد اتخذ بالفعل.

وأكدت الصحيفة،  أن  المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تؤكد أن فتح المعبر سيتم تحت إشراف دقيق، وتستعد القوات الأوروبية  والتي من المقرر أن تلعب دورا رئيسيا في مراقبة نشاط معبر رفح للانتشار".

وذكرت، أن الخطة تشمل تفتيشا عن بعد "إلكترونيا" للفلسطينيين المغادرين من قطاع غزة إلى مصر، وتفتيشا جسديا للعائدين إلى القطاع، وإنشاء نقطة تفتيش جديدة داخل من الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية، بذريعة "الاعتبارات الأمنية".

إعلام عبري: تفاهمات لمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح

مصادر لـ "القاهرة الإخبارية": فتح معبر رفح باتجاه واحد خطوة نحو تهجير الفلسطينيين

