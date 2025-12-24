الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: تفاهمات لمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح

تفاهمات بمشاركة السلطة
تفاهمات بمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح
18 حجم الخط

معبر رفح، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الوسطاء الدوليين توصلوا إلى تفهمات أولية بشأن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل داخل المعبر وضمان استمراريته خلال المرحلة المقبلة.

دور السلطة الفلسطينية في الترتيبات الجديدة بشأن غزة ومعبر رفح بالجانب الفلسطيني

وبحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، فإن التفاهمات تنص على تولي السلطة الفلسطينية مهام إدارية محددة داخل معبر رفح، بما ينسجم مع الترتيبات السياسية والأمنية الجاري بحثها، دون الكشف حتى الآن عن التفاصيل التنفيذية أو طبيعة الصلاحيات الممنوحة.

 

تسهيل دخول المساعدات وحركة العبور الي قطاع غزة

وتأتي هذه التفاهمات في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان انسيابية حركة العبور للأفراد والبضائع، في ظل الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني واستقرار آليات العمل على المعابر الحدودية.

و تندرج هذه الخطوة ضمن مسار أوسع من المشاورات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وتعزيز دور السلطة الفلسطينية الرسمية في إدارة الملفات المدنية، بما يسهم في خفض التوترات وتجنب أي تعطيل للعمل الإنساني.

ترقب لإعلان التفاصيل النهائية بشأن إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاجتماعات بين الوسطاء والأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على آليات التنفيذ، وسط ترقب لإعلان رسمي يوضح الإطار الزمني والصيغة النهائية لمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح معبر رفح معبر رفح بالجانب الفلسطيني قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

إعلام عبري: المرحلة الثانية من اتفاق غزة لن تبدأ قبل إعادة جثمان آخر رهينة

ويتكوف يبلغ الوسطاء ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة يناير المقبل

مصر واليونان تتفقان على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية وسرعة تحويل أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل

ضياء رشوان: إسرائيل تثير موضوع معبر رفح للتهرب من تنفيذ بنود اتفاق غزة

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

ماجدة خير الله توجه رسالة لـ ريهام عبد الغفور بعد واقعة انتهاك خصوصيتها (فيديو)

بدء التحقيق مع دجال ادعى قدرته على استخراج الجن ولامس أجزاء حساسة من جسد سيدة بالمنصورة

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

العربية: الطيران الحربي الأردني ينفذ غارات على مهربي سلاح ومخدرات جنوبي سوريا

تثبيت أم تخفيض؟ خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صيام شهر رجب كاملا

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads