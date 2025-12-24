إعلام عبري: تفاهمات لمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح

18 حجم الخط

معبر رفح، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الوسطاء الدوليين توصلوا إلى تفهمات أولية بشأن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل داخل المعبر وضمان استمراريته خلال المرحلة المقبلة.

دور السلطة الفلسطينية في الترتيبات الجديدة بشأن غزة ومعبر رفح بالجانب الفلسطيني

وبحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، فإن التفاهمات تنص على تولي السلطة الفلسطينية مهام إدارية محددة داخل معبر رفح، بما ينسجم مع الترتيبات السياسية والأمنية الجاري بحثها، دون الكشف حتى الآن عن التفاصيل التنفيذية أو طبيعة الصلاحيات الممنوحة.

تسهيل دخول المساعدات وحركة العبور الي قطاع غزة

وتأتي هذه التفاهمات في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان انسيابية حركة العبور للأفراد والبضائع، في ظل الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني واستقرار آليات العمل على المعابر الحدودية.

و تندرج هذه الخطوة ضمن مسار أوسع من المشاورات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وتعزيز دور السلطة الفلسطينية الرسمية في إدارة الملفات المدنية، بما يسهم في خفض التوترات وتجنب أي تعطيل للعمل الإنساني.

ترقب لإعلان التفاصيل النهائية بشأن إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاجتماعات بين الوسطاء والأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على آليات التنفيذ، وسط ترقب لإعلان رسمي يوضح الإطار الزمني والصيغة النهائية لمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح.

