قطع المياه عن بعض المناطق بحدائق أكتوبر، غدا

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، قطع المياه بدءا من ٤ عصر غد الاثنين٥/ ١/ ٢٠٢٦ وحتي الساعة ٦ صباح يوم الثلاثاء عن مناطق: ابني بيتك 1 وابني بيتك 2 وكومباوند ستار سيتي وكومباوند جرين والقرعة 6 أمام الجهاز.

وأشار الجهاز إلى أنه نظرا لإجراء أعمال الربط الخاصة بمشروع التغذية الدائمة لمناطق شمال وجنوب خط سوميد باقطار تبدا من ٥٠٠مم حتى 1400 مم HDPE سيتم ربط الخطوط ١٤٠٠ مم الجديدة على الخطوط أقطار ١٢٠٠ مم خرسانة و١٤٠٠ مم خرسانة القائمين بميدان صينية البترول والميدان أمام طريق الحي الايطالي.

وأكد الجهاز أنه راعى تأخير هذا الربط منذ 3 أشهر، لضمان تأثير أقل خلال فصل الشتاء؛ علما بأنه تم عمل صيانة واستبدال لجميع المحابس المؤثرة في نطاق منطقة العمل لتقليل دائرة قطع المياه إلى أقل مساحة ممكنة، كما تم تحويل مسار عدد من خطوط المياه.

كشفت وزارة الإسكان متمثلة في  جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن بدء تسليم وحدات متوسطي الدخل بمشروع “ڤاليرا جاردنز”. 

وأجرى المهندس أحمد عمران، نائب  رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، ومسئولو القطاع، جولة تفقدية بمشروع الإسكان الأخضر بمرحلتيه الخامسة والسادسة (سكن لكل المصريين)، لمتابعة سير العمل، يرافقهم مسئولو أجهزة تنمية حدائق العاشر من رمضان، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة.

وخلال جولتهم بمدينة حدائق العاشر، تفقد مسئولو الهيئة مشروع الإسكان الأخضر بمبادرة (سكن لكل المصريين) بالمرحلة الخامسة، والتي تضم 109 عمارات سكنية بها وحدات بمساحات 90م² و75م²، بالإضافة إلى المرحلة السادسة التي تضم 258 عمارة سكنية بمساحة 90 م² للوحدة.

