مواعيد تسليم شقق متوسطي الدخل بمشروع ڤاليرا جاردنز (صور)

كشفت وزارة الإسكان متمثلة في جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن بدء تسليم وحدات متوسطي الدخل بمشروع “ڤاليرا جاردنز”.

وحددت مواعيد تسليم الشقق للحاجزين كالتالي:

ونستعرض خطوات استلام الشقق كالتالي:

الحضور إلى جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مع إحضار أصل وصورة من العقد، وبطاقة الرقم القومي. سداد مقابل البنية التحتية للغاز والكهرباء. استلام خطاب موجه إلى شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات التعاقد على عداد الوحدة. التوجه إلى جهاز مدينة السادس من أكتوبر لإتمام التعاقد على عقد المياه. العودة إلى جهاز مدينة حدائق أكتوبر لإنهاء معاينة الوحدة، وتقديم صورة كاملة من جميع المستندات السابقة، لعمل محضر الاستلام واعتماده.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر حرصه الدائم على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، متمنيًا التوفيق لجميع المخصص لهم الوحدات.

وقام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، ومسئولو القطاع، بجولة تفقدية بمشروع الإسكان الأخضر بمرحلتيه الخامسة والسادسة (سكن لكل المصريين)، لمتابعة سير العمل، يرافقهم مسئولو أجهزة تنمية حدائق العاشر من رمضان، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة.

وخلال جولتهم بمدينة حدائق العاشر، تفقد مسئولو الهيئة مشروع الإسكان الأخضر بمبادرة (سكن لكل المصريين) بالمرحلة الخامسة، والتي تضم 109 عمارات سكنية بها وحدات بمساحات 90م² و75م²، بالإضافة إلى المرحلة السادسة التي تضم 258 عمارة سكنية بمساحة 90 م² للوحدة.

