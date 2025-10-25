زيلينسكي: اتفقنا مع السويد على توريد 150 طائرة مقاتلة "جريبن" تصل في 2026

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الأحد: اتفقنا مع السويد على توريد 150 طائرة مقاتلة من طراز "جريبن" والدفعة الأولى تصل العام القادم.

وأضاف زيلينسكي: طائرات "جريبن" جزء من ضماناتنا الأمنية وهي قادرة على حماية سماء أوكرانيا بالكامل.

السويد تخطط لتصدير نحو 150 طائرة مقاتلة إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، عن أن استوكهولم وقعت خطاب نوايا لتصدير ما يصل إلى 150 من طائراتها المقاتلة من طراز «جريبن» المصنعة محليًا إلى أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والتقى الزعيمان لإجراء محادثات في لينشوبينج بجنوب السويد وزارا أيضًا شركة «ساب»، وهي الشركة المصنعة للمقاتلة «جاس 39 جريبن» وطائرة المراقبة «جلوبال آي» وأنظمة الصواريخ وأسلحة المشاة المضادة للدبابات ومعدات أخرى.

أكبر صفقة لتصدير طائرات في تاريخ السويد

وأوضح كريسترشون، في مؤتمر صحافي، أن البلدين وقعا اتفاقية تعاون على المدى الطويل في مجال الدفاع الجوي تشمل إمكانية تصدير ما بين 100 و150 طائرة مقاتلة من طراز «جريبن»، فيما يعد أكبر صفقة لتصدير طائرات في تاريخ السويد.

وقال كريسترشون: «ندرك تمامًا أن الطريق أمامنا طويل. لكننا ملتزمون من اليوم فصاعدًا باستكشاف جميع الاحتمالات لتزويد أوكرانيا بعدد كبير من مقاتلات (جريبن) في المستقبل».

