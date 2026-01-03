ضبط المتهم بقتل صديقه خلال مشاجرة في قرية الرملة بالقليوبية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية، القبض على المتهم بقتل صديقه، طالب بالصف الثالث الثانوي يبلغ من العمر 17 عامًا، داخل منزل تحت الإنشاء بقرية الرملة بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طالب 17 عاما ببنها

كان قد لقي طالب يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه في مشاجرة بقرية الرملة بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

مشاجرة ووجود حالة وفاة بقرية الرملة بنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القليوبية إخطارًا من الإسعاف بوقوع مشاجرة ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص، تبين وجود جثة لطالب يُدعى محمد ي.م.ن (17 عامًا)، مصاب بجرح ذبحي، في واقعة تحمل شبهة جنائية مع ادعاء التعدي من آخرين.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الحادث، وسماع أقوال الشهود، والعمل على تحديد وضبط المتورطين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه وظروفه.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الطالب نشبت بينه وبين عدد من زملائه مشاجرة على إثرها قام أحدهم بقتله، فيما تجري التحقيقات للتوصل إلى الأسباب ضبط المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

