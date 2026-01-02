أردوغان: نتنياهو فرعون العصر ولن يفلت من جرائمه في غزة

18 حجم الخط

شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، بـ"فرعون العصر".

وبحسب "تي آر تي"، قال الرئيس التركي: "فرعون العصر نتنياهو لن يفلت من عواقب ما فعله في قطاع غزة وعموم فلسطين"، مؤكدًا دعم بلاده المتواصل تجاه فلسطين.

أطفال غزة يعانون في الخيام

وأشار أردوغان إلى مسيرة التضامن مع فلسطين التي نظمت يوم الخميس الماضي، قائلًا "استقبلنا عام 2026 بمشاهد تاريخية على جسر جالاطة في إسطنبول، وهذا يؤكد أن فلسطين ليست وحدها".

وقال: "نرى محنة أطفال غزة في الخيام وسط الرياح والأمطار والوحل، ولا بد أن دعاءهم سيلاحق نتنياهو".

وأكد الرئيس التركي استمرار بلاده في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددا على أن موقف تركيا من القضية الفلسطينية لن يتغير، وأنها ستواصل دعمها.

مذكرتان أمميتان باعتقال نتنياهو

وبحسب موقع منظمة الأمم المتحدة الإلكتروني، فقد أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، بإجماع الآراء مذكرتي توقيف نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأشارت إلى أن "نتنياهو وجالانت" يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار مذكرتي التوقيف بحقهما.

اتهامات لـ"نتنياهو" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وصنفت مذكرتا التوقيف على أنهما "سريتان"، وذلك لحماية الشهود وضمان سلامة سير التحقيقات. غير أن الدائرة قررت نشر المعلومات الواردة أدناه نظرا لأن "سلوكا مماثلا لما تتناوله مذكرتا التوقيف يبدو أنه ما يزال مستمرا". كما رأت الدائرة أن من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يكونوا على علم بوجود مذكرتي التوقيف.

وفيما يتعلق بالجرائم، خلصت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان مسئولية جنائية بصفتهما شريكين في التنفيذ، لارتكابهما الأفعال بالاشتراك مع آخرين، عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع بوصفه أسلوبا من أساليب الحرب؛ وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال اللاإنسانية.

