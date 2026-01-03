في أول أيام 1970، أم كلثوم تهدي جمهورها أغنية "اسأل روحك" على مسرح دار سينما قصر النيل

18 حجم الخط

فى الخميس الأول من شهر يناير عام 1970 قدمت سيدة الغناء العربى أم كلثوم أغنيتها الشهيرة "اسأل روحك " على مسرح دار سينما قصر النيل، وتعتبر أغنية أم كلثوم اسأل روحك من أشهر ما كتب الشاعر عبد الوهاب محمد عن عتاب المحبين ومعاقبة الحبيب بنفس قدر المحبة، وجاءت هذه الأغنية بعد عامين من كتابة الشاعر عبد الوهاب محمد لأغنية “للصبر حدود”، كأنه كان يمهد لـ "اسأل روحك".

وكانت أغنية اسأل روحك أول أغنية غنتها أم كلثوم فى العام الجديد 1970، فى حفلها الذى تبادل تقديمه المذيع اللامع جلال معوض ومنير مصطفى كتبها محمد عبد الوهاب ولحنها الموسيقار محمد الموجى كآخر لحن قدمه لأم كلثوم.

استفتاء حول أغنية اسأل روحك

وكان من أمنيات لملحن محمد الموجى أن يستمر في التلحين لأم كلثوم بشرط أن توافق على وجهة نظره في التلحين واختيار الموسيقى، إلا أن أم كلثوم كانت كثيرة التدخل في كل صغيرة وكبيرة، هي ترسل له كلمات أغنية فيرفضها وهو يرسل إليها اسأل روحك فترفضها واستمر العناد سنوات، حتى قامت الصحف الفنية ــ فى ذلك الوقت ــ باستفتاء الجمهور حول الأغنية التي يجب أن تغنيها أم كلثوم من الأغانى المقدمة إليها فاختار الجمهور "اسأل روحك"، وفى عام 1969 ذهب الموجى إلى بيت أم كلثوم ومعه كلمات أغنية اسأل روحك، قالت له اقرأها، وجاءت عند كوبليه معين وقالت له عيد تانى، وتكرر الأمر عند نفس الكوبليه أربع عشرة مرة، فقال لها الموجى: عاوزة تغيريه أنا موافق لأنى متحمس لتلحين هذه الكلمات، قالت له: هذا الكوبليه شبابى أكثر من اللازم لا يناسبنى لكنه يناسب صاحبك عبد الحليم حافظ، وأنا أقول لك اصرف الملايكة يا موجى، وبدأ التلحين وقدمت أم كلثوم أغنية اسأل روحك، ونجحت نجاحا كبيرا.

الموسيقار محمد الموجى

وترجع بداية تعارف أم كلثوم على الملحن محمد الموجى إلى اجتماعهما في تقديم أغنيتها "للصبر حدود" عام 1964 الأغنية التي قامت بسببها مشاكل كثيرة بين الموجى وأم كلثوم بسبب تدخل أم كلثوم الكثير في موسيقى ولحن الأغنية، لكن تم تصفية المشاكل وظهرت الأغنية إلى النور، إلا أنه بعد نجاح أغنية اسأل روحك أهدت أم كلثوم للموجى مكافأة خاتم بلاتينى ظل يلبسه في أصبعه حتى رحيله.

أم كلثوم مع الموجى وعبد الناصر والسادات

في أحد الأحاديث سئل الموجى عن تجربته مع أم كلثوم فى اسأل روحك، للصبر حدود، فقال كما نشرت الدكتورة رتيبة الحفنى في كتابها (أم كلثوم معجزة الغناء العربي): أستطيع أن أقول في هذه الأغنية لم أترك أم كلثوم تتحكم في لحنى فقط حذفت كوبليه كاملا من القصيدة لكن لحن الأغنية لحنى أنا وتصورى وإحساسى أنا فقط وعموما الست كلمتنى في للصبر حدود بس أنا روقتها في اسأل روحك.

فستان أم كلثوم لونه أبيض

كتبت جريدة الأهرام فى اليوم التالى لحفل أغنية اسأل روحك تقول: ارتدت السيدة أم كلثوم فستانا من الأورجانزا الأبيض مشغولا بالصدف، واسع الأكمام، وترتدى حذاء أبيض، وقرطا من اللولى الأبيض.

سيدة الغناء ام كلثوم



كما نشرت الأهرام تحت عنوان “أم كلثوم تدعو موهبة صغيرة إلى حفلها” قالت فيه إن الطفل الصغير جاد بكر أحمد ــ عمره 12 عاما ــ قدم لأم كلثوم لوحة زيتية رسمها لها فقبلتها منه شاكرة، وسألته ماذا يفضل مكافأة على اللوحة قال لها: أن أحضر حفلك ومعى أبى، وطلبت إيجاد كرسيين لهما لحضور حفلها.



وقد انتقلت أم كلثوم فى اليوم التالى للحفل إلى استديو 35 بالتليفزيون الذى أطلق عليه اسم استديو أم كلثوم للاستماع ثانية إلى الحفل وعمل المونتاج لحذف الضوضاء الذى أحاط بالأغنية فى المسرح، وقامت بعد ذلك شركة صوت القاهرة بتسجيل الأغنية على شرائط وصل عددها إلى 50 ألف أسطوانة لتلبية طلبات البلاد العربية من الأغنية، كما طبع 25 ألف أسطوانة أخرى فى المغرب العربى وباريس لتغطية طلبات هذه البلاد.

كلمات عبد الوهاب محمد

تقول كلمات الأغنية: اسأل روحك.. اسأل قلبك..قبل ما تسأل ايه غيرنى / انا غيرنى عذابى فى حبك..بعد ما كان أملى مصبرنى / غدرك بيا.. أثّر فيا.. واتغيرت شوية شوية.. اتغيرت ومش بإيديا وبديت أطوى حنينى اليك /.. وأكره ضعفي وصبري عليك واخترت ابعد.. وعرفت أعند / حتى الهجر قدرت عليه.. شوف القسوة بتعمل ايه / كنت زمان بلاقيك بحنانى بحر محبة وبر أمان / كنت بحس ان انت زمانى يومى وبكرة وبعده كمان / بعد الود اللي راعيته لك بعد الحب اللي وهبته لك..بعد العمر اللى انا عشته لك..فيه ايه تانى اقدمهولك / أما ان كان ع الحب لوحده من غير هجرك أهلا بيه / وصلتني للحال ده بايدك بعد ما كانت روحي ف ايدك / سيبتك من غير حتى ماافكر حقدر اسيبك او مش حاقدر / وانت يا عيني.. لو في مكاني يا عيني.. كنت ح تعمل غير كده ايه.. اسأل روحك.

حذف أغنية اسال روحك من اليوتيوب

انتشرت فى الآونة الأخيرة على موقع يوتيوب بعض أغانى سيدة الغناء العربى ام كلثوم ومنها أغنية "اسأل روحك" عن طريق قناة شركة إسرائيلية استولت عليها، مما اضطر أمين الموجى ابن الملحن محمد الموجى ــ صاحب الحق فى ألحان والده ــ اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموقع انتهت بحذف الأغنية من موقع اليوتيوب.

