وسائل إعلام روسية: التدخل الأمريكي في فنزويلا يعكس زيف واشنطن

تواصلت ردود أفعال الصحف ووسائل الإعلام الروسية تجاه اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدة أن عملية الاختطاف تعد انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي.

وأبرزت وكالة "تاس" الروسية تقريرا نشرته جريدة "إل باييس" الإسبانية أكدت فيه أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عملية عسكرية في فنزويلا، يؤكد أنه لا يتصرف كضامن للديمقراطية، بل يضع القوة فوق القانون.

وبحسب ما نقلته وكالة "تاس"، فإن الجريدة الإسبانية أوضحت أن اعتقال الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو ينتهك القانون الدولي، وينذر بمرحلة خطيرة، مضيفة: “لقد اختتم ساكن البيت الأبيض عاما من السياسة الخارجية المتهورة والشخصية التي تتجاهل الأعراف متعددة الأطراف بدعمه لمنطق القوة على حساب القانون”.

وشددت "إل باييس" على أن أي فترة انتقالية محتملة في فنزويلا لن تكون شرعية إلا إذا كانت سلمية ومنظمة وتوافقية.

روسيا من حقها التدخل في أوكرانيا

وأضافت أن “أمريكا اللاتينية تدرك تماما عواقب القرارات المفروضة بالقوة”، مشيرة إلى أن المهمة العاجلة الآن هي خفض التصعيد بشكل عاجل والتخلي عن أي عمليات عسكرية أخرى.

ونقلت "تاس" عن القائم بأعمال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن فولفجانج إيشينجر قوله: "إن العملية الأمريكية في فنزويلا تفند الحجج القائلة إن روسيا لا يمكنها بأي حال من الأحوال التدخل في الوضع في أوكرانيا دون انعقاد مجلس الأمن الدولي".

وأشارت إلى ما كتبه إيشينجر على موقع "إكس" مضيفا: "إذا كانت الولايات المتحدة تتدخل الآن في الوضع في فنزويلا دون تفويض من الأمم المتحدة، فإن الحجة القائلة بأن روسيا لا يمكنها بأي حال من الأحوال التدخل في الوضع في أوكرانيا دون انعقاد مجلس الأمن الدولي تفقد أهميتها السياسية والقانونية الدولية، أليس كذلك؟".

واشنطن لا يهمها انتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة

من جهته، نقل موقع "روسيا اليوم" عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى في بروكسل قوله: إن "اختطاف مادورو بالقوة يرسل إشارة واضحة للعالم، وهي أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة العسكرية المباشرة لتحقيق أهدافها السياسية، حتى لو اقتضى ذلك انتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة".

وأضاف الدبلوماسي محذرا: هذه الرسالة وصلت إلى أوروبا. ولأول مرة في تاريخ حلف الناتو الممتد على 75 عاما، لم تعد الدول الأوروبية تشعر بأنها شريكة في هذه السياسة، بل قد تصبح أهدافا محتملة لها، خصوصا في ظل مطالب واشنطن المتكررة بالسيطرة على جرينلاند.

سياسات واشنطن لا تتغير رغم تغير الأزمة والوجوه

وأكدت "روسيا اليوم" أن الذين يتعجبون من اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو هم فقط من غاب عن ذهنهم حقيقة الولايات المتحدة، مضيفة أن "الأزمان تتغير، لكن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب أو أوباما أو جورج بوش الأب والابن أو نيكسون وفورد وجونسون وفورد وجونسون، لا تتغيَّر".

وأشارت إلى أن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا يضع القوة فوق القانون ويعيد طرح تساؤلات حول شرعية القرارات الدولية، ويخلق فراغا أمنيا يدفع أوروبا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتحقيق استقلالية أكبر عن واشنطن، وتسريع خططها لإعادة التسليح بشكل مستقل عن المظلة الأمريكية.

